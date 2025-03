El kit de supervivencia 'made in' Aragón que han enviado a Ursula Von der Leyen desde Teruel

Algunos lo asociarán con una película de catástrofes o con los días de la Guerra Fría. Para los más realistas, podría recordarles las compras masivas de papel higiénico y otros suministros durante el confinamiento por la pandemia de covid-19. La Comisión Europea ha recomendado a los ciudadanos europeos estar preparados para afrontar 72 horas en sus hogares en caso de una emergencia, ya sea un conflicto bélico u otro tipo de desastre. La sugerencia incluye almacenar alimentos no perecederos, productos de higiene y otros elementos esenciales.

Como todo en la vida, hay gente que prefiere tomarse estas alertas con humor. En un gesto divertido y lleno de sabor, Ricardo Lop, fundador y CEO de Aceros de Hispania junto a Jamones Martí de Aguaviva y la Cooperativa de Calanda, han enviado un exclusivo Kit de Supervivencia a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen a su despacho en Bruselas.

Inspirados por la solicitud de la Presidenta de que todos los europeos tengamos en casa un kit de supervivencia, han decidido crear uno al estilo “Turolense” que permite destacar la riqueza gastronómica de esta tierra de una manera única y deliciosa.

Este kit de supervivencia, cuidadosamente seleccionado, incluye un impresionante Jamón de Teruel de 7kg, un soporte Jamonero de Acero Inoxidable, un cuchillo jamonero forjado, un bote de Melocotón de Calanda de 3kg, 5 litros del mejor Aceite de Oliva de la zona, y una exquisita caja de paté de oliva. Todos productos emblemáticos de la tierra de Teruel.

"Si hay que estar encerrados tres o cuatro días, mejor hacerlo con una buena despensa llena. Con esta iniciativa, no solo queremos cumplir con la recomendación de la Presidenta von der Leyen, sino también demostrar que en Teruel sabemos lo que es la verdadera supervivencia: buena comida, productos de calidad y mucho sabor", avisa Ricardo Lop.

“Estamos emocionados de compartir nuestra pasión por la buena comida y esperamos que esta iniciativa no solo deleite el paladar de la Presidenta, sino que también inspire a todos los europeos a descubrir y disfrutar de los tesoros culinarios que Teruel tiene para ofrecer”, además, añade con humor: "Si este kit no te alegra el confinamiento, es que no eres humano."

Quién es Ricardo Lop

Ricardo Lop, que era agricultor de profesión, se reconvirtió hace años en profesional de mundo online. En el sector se le reconoce como un hombre sencillo y de palabras llanas, que ha logrado hacerse un hueco en el e-commerce nacional e internacional y, raro es el mes que no tiene que impartir un par de conferencias en foros de marketing online o venta por internet.

Su modelo comercial despertó la admiración de sus vecinos y algunos de ellos siguieron sus pasos. La localidad cuenta varios comercios electrónicos y diversos negocios con presencia en internet para captar clientes.