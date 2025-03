El balneario escondido entre paredes de rocas cerca de Aragón: es uno de los más bonitos de España y tiene agua a 28 grados

No hay duda de que Cataluña es un destino completo, que ofrece algo especial a todos los tipos de viajeros: los amantes de la aventura pueden visitar este lugar, si prefieres relax y paseos por la playa, no te puedes perder los pueblos más bonitos de la Costa Brava, pero si lo tuyo es pasear por calles con encanto y descubrir tiendas ‘monísimas’, esta región también está llena de opciones. En este mix de paisajes y actividades, el sur de Cataluña queda olvidado, así que te presentamos un tesoro en ‘les terres de l’Ebre’ que no te puedes perder.

En el sur de la provincia de Tarragona, entre las sierras de la Mola y el Crestall, se encuentra un paraíso natural que ha permanecido desconocido para el turismo masivo: las piscinas naturales de La Fontcalda.

Este enclave, situado en Gandesa, en la comarca de la Terra Alta, ofrece un balneario natural al aire libre, donde las aguas termales emergen a una temperatura constante de 28 grados centígrados.

El nombre "La Fontcalda" proviene del catalán y significa "fuente caliente", haciendo alusión directa a las aguas termales que brotan en este balneario.

Estas aguas, ricas en minerales como cloruro, carbonato cálcico, sulfato de magnesio y cloruro sódico, han sido reconocidas por sus propiedades terapéuticas, así que son beneficiosas para afecciones de la piel y problemas reumáticos, como este otro balneario que puedes encontrar en España.

Panorámica de La Fontcalda / Istock / Gerold Grotelueschen

El río Canaletes, que ha atravesado este paraje a lo largo de milenios, ha esculpido un estrecho desfiladero de roca caliza, formando así pozas y piscinas naturales de aguas cristalinas en las que puedes sumergir mientras disfrutas de las impresionantes vistas.

Más allá del balneario

Además de la maravilla natural, el pueblo alberga el Santuario de la Virgen de la Fontcalda que data del siglo XIV. Este santuario ha sido históricamente un lugar de peregrinación debido a las cualidades curativas atribuidas a las aguas termales.

Si deseas explorar la zona más allá del balneario, puedes acceder a áreas habilitadas para pícnic y espacios para acampar, para que puedas disfrutar de una inmersión completa en la naturaleza ‘ebrenca’.

Panorámica de Gandesa / DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

S quieres aprovechar tu visita al balneario, puedes explorar el sur de Cataluña. El Delta del Ebro, por ejemplo, es una de las zonas húmedas más importantes de Europa, y destaca por su biodiversidad, con especies como el flamenco rosado y la garza real. Aquí, se pueden recorrer sus arrozales en bicicleta, hacer rutas en kayak por sus canales o visitar la Punta del Fangar, una lengua de arena con un faro icónico.

Tortosa, que es la capital histórica de la región, también es un destino imprescindible. Su castillo de la Zuda, de origen árabe, ofrece vistas espectaculares del río Ebro, mientras que su catedral gótica y su judería también merecen una visita.

Por supuesto, si visitas la zona, no te puedes perder su gastronomía, con platos como la anguila en suc o el arroz negro. Para los amantes del vino, la Terra Alta cuenta con bodegas que producen excelentes vinos blancos de garnacha y tintos con carácter. Así que… ¿Ya estás planeando tu visita?