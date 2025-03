La variante aragonesa del nombre español de moda que está ganando cada vez más terreno

Elegir el nombre de tu hijo es una decisión muy complicada que todas las familias deben tomar durante los meses del embarazo. Una elección que va a marcar por completo la vida de tu bebé, que decidirá más adelante si su nombre le gusta o no. Si no le gusta, preferirá que sus amigos le traten por el apellido y el resto de la familia por un cariñoso mote.

La moda tiene una influencia directa sobre la elección de los padres. Además de las influencias externas -amigos y familiares-, las tendencias también juegan un papel fundamental a la hora de ponerle un nombre. Los datos del Instituto Nacional de Estadística no engañan. Nombres que hace años no se escuchaban en el Registro Civil y ahora se oyen en institutos, colegios y restaurantes a toda hora.

Los David, Antonio, Ana, Jorge, María de hace unas décadas han dado paso a nombres cortos que en muy pocas ocasiones tienen más de cuatro letras. En este grupo de nombres de moda están Hugo, Leo, Lucía, Sofía, Bruno. Este cambio de tendencia ha provocado que algunos nombres antiguos estén en serio peligro de extinción porque pertenecen a personas envejecidas y cuyas familias no siguen la tradición de heredar el nombre del abuelo/bisabuelo para no perderlo.

También hay padres que quieren que su hijo se diferencie del resto también por su nombre y deciden ponerle uno completamente diferente. España es uno de los pocos países del mundo en el que puedes saber de dónde es una persona con solamente escuchar su nombre. Y es que hay nombres catalanes, vascos, gallegos e incluso aragoneses.

"Mente brillante"

Los nombres aragoneses son cada vez más populares. La gran mayoría de estos nombres son originarios del Pirineo y son mucho más comunes en la provincia de Huesca, aunque ya se escuchan más en Zaragoza y Teruel. Alguno de estos nombres gustan tanto que ya están traspasando fronteras.

Uno de los nombres 'made in' Aragón que está triunfando es una variante de uno de los más populares a nivel de toda España. Estamos hablando de Ugo, variante del nombre Hugo, que proviene del germánico Hug, que significa "inteligencia", "espíritu", o "mente brillante". Este nombre ha sido popular en Italia y en otros países europeos, y tiene raíces en la nobleza medieval, ya que fue usado por varios reyes y personajes históricos.

Según los datos del INE, hay 191 hombres en España que se llaman Ugo, la gran mayoría viven en Zaragoza y tienen una media de edad de 38,3 años. También hay Ugo viviendo en Islas Baleares, Barcelona o Madrid, aunque son bastante menos que los residentes en Aragón.