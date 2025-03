La dermatóloga Ana Molina habla sobre la peligrosidad de los tatuajes: "Si te sale un melanoma, no voy a poder diagnosticarlo"

Los tatuajes entre la población, en especial la joven, están casi a la orden del día. El mundo alrededor de esta práctica basada en tinta y aguja despierta la curiosidad de muchos haciendo que un 40% de la población esté tatuada, según un estudio de Lutronic PBS.

A pesar de estar ya más que normalizado el hecho de estar tatuado, existen numerosos mitos que hacen dudar a la gente sobre si es peligroso el hecho de 'meterse' tinta en el cuerpo. "Las personas tatuadas no pueden hacerse resonancias magnéticas" o "los diabéticos no pueden hacerse tatuajes" son dos ejemplos de afirmaciones extendidas entre la población que no son verdaderas.

Cáncer y tatuajes

Otra de las afirmaciones más populares en relación al mundo de la aguja es la de que los tatuajes pueden causar tumores malignos, ¿pero esto es así? Según la doctora Ana Molina en el pódcast 'Lo que tú digas', "los tatuajes no producen cáncer, pero sí pueden interferir en el diagnóstico, sobre todo en cáncer de piel".

La doctora Molina quiere desmentir las numerosas mentiras que en muchas ocasiones se vierten sobre el mundo del tatuaje, pero también quiere concienciar acerca de algunas prácticas que pueden resultar peligrosas y perjudiciales para la persona que decide llevarlas a cabo. "Imagínate un 'blackout', un brazo negro entero, si te sale un melanoma, yo no voy a poder ver nada, es un mar de tinta negra", ha asegurado Molina. "Otro ejemplo es si te tatúan encima de lunares. Nosotros siempre recomendamos que dejen el mismo espacio entre el lunar y tus tatuajes para saber si un lunar cambia".

"Yo he quitado ganglios con pacientes con melanoma para estudiarlos y ves manchas negras. Piensas que es metástasis de melanoma y haces un estudio y ves que es tinta", ha explicado Ana Molina.