080 Barcelona Fashion alza la persiana del mayor escaparate de la moda del futuro

Seis meses después, vuelve la 080 Barcelona Fashion. La 35ª edición de la cita más importante de la moda catalana se celebrará, por penúltima vez, en el recinto modernista de San Pau, desde este martes, 1 de abril y hasta el próximo viernes. Un total de 24 diseñadoras y diseñadores y marcas mostrarán sus últimas colecciones en este evento impulsado por el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM) de la Generalitat.

Además de las firmas pal de paller, fieles en el programa de las últimas ediciones, como Simorra, Escorpion, Custo Barcelona, Lola Casademunt By Maite, Txell Miras o Dominnico, la programación de primavera incluirá más nuevos que nunca, y algunos que se presentan por segunda vez. Bien, porque llegan directos de la pasarela de Madrid, como Acromatyx, ManéMané o Ernesto Naranjo o María Escoté, que vuelve a Barcelona; bien, porque son firmas jovencísimas que se estrenan, como AAA Studio o Rubearth.

Para la organización esta atracción por Barcelona es lógica. Según Marta Coca, directora del Área de Moda y project manager de 080 Barcelona Fashion, "además de los valores que la plataforma ha ido cultivando a lo largo del tiempo, como la sostenibilidad y circularidad, la moda honesta, la apuesta por la diversidad y las propuestas más vanguardistas y disruptivas, en los últimos años la proyección internacional se ha convertido en un factor clave".

Esta edición mantiene las cifras de octubre, cuando vinieron 552 periodistas y creadores de contenido, de los cuales un centenar eran internacionales, con récord de influencers famosos, llegados de Italia, Francia, Reino Unido y, en especial, de EEUU. Altavoces de una industria vibrante que representa el 2,4 % del PIB catalán y da trabajo a más de 70.000 personas.

Esta vez, "se encontrarán con una decena de marcas dirigidas a millennials pero también Generación Z, con las preocupaciones de estas comunidades. Todas ellas con un relato muy bien estructurado más allá de los desfiles, con un patronaje, unos tejidos y unos colores muy acordes con su narrativa", asegura Coca. Para ella, los que diseñarán la ropa del futuro "son una generación que muchos han estudiado juntos, con una formación muy completa, en escuelas de prestigio, y en un entorno internacional, donde han llegado a trabajar para grandes casas".

Hablamos con Ernesto Naranjo, AAA Studio, Alvar Merino, Rubearth y ManéMané, cinco jóvenes marcas, para que nos cuenten cómo nos vestirán en los próximos años. Y estos son algunos patrones recurrentes:

Gabriel Nogueiras nació en Venezuela y luego vivió en EEUU y Galicia. Antes de aterrizar en Barcelona, hace cuatro años, triunfó en Madrid (ha sido galardonado tres veces en la Mercedes Benz) con su marca Rubearth [acrónimo de reuse, be, art y earth], con la que se ha alzado como uno de los cuatro galardonados emergentes de la 5ª edición de Barcelona Fashion Foward. También es uno de los 'novatos' de esta 080, si bien su proyecto tiene unas coordenadas marcadas a fuego, característica común a los diseñadores de su generación. Aunque se alinea con la cultura cool kids, y no olvida la sastrería artesanal, como su generación está atento a más factores: el arte, la música, las causas políticas y, en su caso, sobre todo, la tecnología y la IA. "Trabajando muchos años para casas comerciales de esta industria, me harté de hacer ropa que no contaba nada. En plan, se venden flores, pues hagamos flores", observa. Asegura que los nuevos clientes valoran que haya "una narrativa detrás, una historia". La suya ahora se centra en la tecnología. "Este año colaboro con Mónica Rikić, artista electrónica y programadora creativa, y en la colección The Green Flash Theory mostraremos un abrigo con ocho robots incrustados que le darán movimiento a unas flores que se abrirán y cerrarán", adelanta a este diario.