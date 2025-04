Jorge Rey carga contra la AEMET tras la predicción de las cabañuelas para Semana Santa: "No nos podemos fiar"

La popularidad de Jorge Rey no deja de crecer en los últimos años. El aficionado a la meteorología se ha convertido en el referente climático de muchas personas en España. Y es que el joven burgalés, que todavía no ha cumplido la mayoría de edad, se hizo famoso gracias a su predicción de la borrasca Filomena que cubrió España de nieve a principios de 2021 provocando un caos generalizado.

Desde entonces, el aficionado a la meteorología no ha parado de compartir sus predicciones a través de su canal de YouTube 'El tiempo con JR'. Muchas personas consultan a diario las predicciones del joven burgalés antes que las de las instituciones como la AEMET o incluso a otros referentes meteorológicos como Roberto Brasero de Antena 3 o Mario Picazo de El Tiempo.es.

Lo que está claro es que el tiempo interesa a la gente y el formato de Jorge Rey le gusta a todos los públicos. Un formato cercano, entendible y que suele acertar. Uno de los eventos que está a la vuelta de la esquina y preocupa a toda España es la Semana Santa.

Miedo a la suspensión

Este 2025, esta semana de pasión y duelo donde las procesiones se repiten a lo largo de todo el mapa español, se celebra muy tarde. En estas fechas durante otros años se han vivido incluso episodios de calor que ha llevado a las playas a los españoles que prefieren el chiringuito a las procesiones. El miedo existente para todos es la previsión de lluvia. Unas precipitaciones que obligan a suspender procesiones, algo que miles de personas llevan esperando durante todo el último año.

Jorge Rey se hizo famoso porque adivinó lo que iba a suceder durante Filomena gracias a su predicción a través de las cabañuelas, un método tradicional que poca gente pone en valor en el siglo XXI. Sin embargo, el joven aficionado a la meteorología ya ha tenido en su corta carrera algún que otro rifirrafe con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"No nos podemos fiar de los modelos"

Y como no podía faltar, Jorge Rey también ha hecho su previsión sobre el tiempo que hará en Semana Santa según las cabañuelas. "La gente se preocupa por lo que sucederá en Semana Santa. Va a salir el sol, no va a salir. Incluso dentro de poco hablaremos ya de olas de calor. Hace un par de meses hablamos de las cabañuelas para marzo y para abril. Nos vamos a mantener en la línea de lo que ya decían. Las cabañuelas no se actualizan cada seis horas como los modelos meteorológicos que, por cierto, daban incluso nieve a finales de marzo e hizo calor en todo el norte de España", explica Rey.

Además, el joven burgalés continuó lanzando un dardo a todas las instituciones que basan sus predicciones en modelos. "No nos podemos fiar de los modelos que nos dan la predicción de aquí a diez días, ni muchísimo menos", concluye un vídeo que no tardó en hacerse viral en redes sociales.