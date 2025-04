Cobran cinco euros a una mujer por hacer pis en una botella en pleno apagón: "También me ofrecía guardarme la maleta"

El apagón dio comienzo sobre las 12:30 de la mañana del 28 de abril. Una pérdida súbita de 15.000 megavatios, que es lo equivalente al 60% de la electricidad en uso, recayó en que toda la Península Ibérica se desconectara del sistema eléctrico europeo. Desde esos instantes, los semáforos apagados, las redes caídas, los comercios cerrados era lo que se podía observar si se salía a la calle.

Una vuelta al pasado en cuestión de segundos que también ha dejado historias que contar y momentos que se recordarán. En la estación de Atocha de Madrid, las horas avanzaban sin ningún tren, sin dar ninguna explicación y sin poder utilizar los servicios básicos. Algunos afectados lo recuerdan, "estuvimos fuera mucho tiempo y a las tres de la tarde nos acercamos a un bar que está enfrente y ya no tenían comida". Es decir, estaban sin alimentos, sin medios de transporte y con la comunicación totalmente colapasadas, un escenario perfecto para que aparezcan dos características de los seres humanos: la solidaridad o, por el contrario, la insolidaridad.

Una mujer que iba desde Zaragoza se quedó atrapada en Atocha sobre las una menos diez, donde la policía les desalojó de la propia estación. Esta espera se convirtió en una jornada de espera, de angustia e incluso de humillación que retrata a la perfección el caos que paralizó durante muchas horas el país tal como relató a los micrófonos de 'Y Ahora Sónsoles'.

La historia de la insolidaridad

Un momento en el que esta señora, atrapada durante horas vivió de cerca lo insolidarias que a veces pueden llegar a ser las personas. "Yo me estaba haciendo pis como a las 6 de la tarde y me acerqué a un sitio para ver si me dejaban pasar con una botella de agua que un señor me la cortó por la mitad para ver si podía hacer pis y poder abandonarlo donde pudiera", relata la dagnificada.

Hasta aquí todo bien, pero, en el momento del acto, se vivió un momento insolidario. "Cinco euros me pidió el señor, y también me ofrecía guardarme una maleta", cuenta afectada por lo vivido. Es decir, no solo le cobraban por orinar en una botella cortada, sino que le ofrecían un pseudoservicio de consigna totalmente improvisado.

Una historia que hace ver como, a veces las personas podemos realizar actos de solidaridad como los que se han visto en muchos video, pero también la cruda realidad del otro lado de la insolidaridad, donde muchas personas oportunistas buscan sacar rédito económico de los problemas que sufre la gente en momentos como el apagón vivido el 28 de abril.