El trabajador que se lleva 40.000€ por cambiar una bombilla dos veces al año: “La dedicación es muy necesaria”

Hay trabajos que no están hechos para todo el mundo y, en concreto, hay un empleo que es bastante reconocido en todo el mundo, no por su excesiva complejidad, sino por el peligro que supone llevarlo a cabo, lo que favorece a la hora de recibir un alto salario. Es el caso de Kevin Schmidt, cuyo trabajo consiste en cambiar una bombilla dos veces al año.

Una alta retribución económica

El salario que recibe Kevin por colocar esa bombilla es de 40.000€ al año, sin embargo, lo completo de este trabajo es su alta peligrosidad, dado que la bombilla la tiene que colocar a 450 metros de altura, en un torre de telecomunicaciones. Aunque en la práctica se cuenta con importantes medidas de seguridad es un empleo que conlleva mucho peligro, de ahí que se reciba un salario tan elevado. Normalmente, la bombilla se suele cambiar cada seis meses si no hay ningún contratiempo, por lo que Kevin recibe 20.000€ cada vez que sube a colocar la bombilla.

Dado que representa un alto riesgo al tener que subirse a 450 metros del altura, Kevin Schmidt cuenta con una amplia lista de medidas de seguridad para evitar que ocurra algún problema. Kevin asciende poco a poco por las escaleras de la torre con un arnés incorporado que va encajando a medida que sube. Pese a que es un trabajo inusual, Schmidt ha declarado en alguna ocasión cómo ya lo ha convertido en una rutina y en muchas ocasiones se para a vislumbrar las vistas o enviarle una foto a su mujer consiguiendo que parezca un trabajo más.

La importancia de esa bombilla

Estas torres de antena no solo sirven para la comunicación, sino que también se emplean para el tráfico aéreo. La luz que desprende las bombillas ubicadas en la cima de estas torres, funcionan para alertar a los aviones de que en esa dirección hay torres de gran altura. Por tanto, de esta forma se evitan que puedan ocurrir graves accidentes. La función de Kevin Schmidt al cambiar esta bombillas es muy importante, sin embargo no siempre se ha dedicado a ello. Antes de desempeñar este oficio, trabajó en mantenimiento, inspecciones o reemplazo de material, llegando incluso a ser responsable de oficinas completas. “La dedicación es muy necesaria, ya que no quieres a alguien que esté solo por dinero, sino que quieres a alguien que trabaje duro”, declaró Schmidt.