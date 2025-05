Eurovisión, Primavera Sound y sexo salvaje: el triángulo de Rosalía que nadie vio venir

La vida sentimental de Rosalía siempre ha despertado mucha pasión, pues se dio a conocer durante su noviazgo con C Tangana y la fama le acompañó hasta incluso superar a su expareja si hablamos de su audiencia mundial. Más tarde, fue el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro quien consiguió conquistar a la catalana e incluso sonaron campanas de boda, pero finalmente la relación se rompió y con ella las esperanzas de los fanáticos de la pareja.

También se conoce que estuvo saliendo con el actor Jeremy Allen White, protagonista de la aclamada serie 'The Bear' y que, anteriormente, tuvo una relación con la activista trans Hunter Schafer u otra con el actor Emilio Sakraya. Ahora aparece un nuevo nombre en el catálogo de conquistas de la intérprete de 'Motomami' y además se trata de un nombre de actualidad por su relación con el festival de Eurovisión. No solo eso, sino que se llevó el micrófono de cristal a Italia.

Se trata de Damiano David, el cantante de Måneskin que recientemente ha empezado su carrera en solitario y que es uno de los pocos casos donde la victoria en el certamen sirvió realmente como impulso para la carrera artística del ganador. Damiano es un seguidor de la carrera de la catalana desde hace mucho tiempo y tuvo la oportunidad de coincidir con ella en el Primavera Sound de Madrid del año 2023. Antes, sin embargo, ya habían compartido 'follows' en Instagram en 2021, por lo que seguramente intercambiaron las primeras palabras por internet.

La historia, sacada a la luz en el programa de Catalunya Ràdio 'Que no surti d'aquí', llegó en un momento de debilidad emocional en ambas partes. Rosalía se separaría de Rauw poco después y Damiano justo acababa de quedarse soltero. Según Jaume Miranda, quien ha desvelado la noticia, hubo "pasión desenfrenada" entre los dos y ha asegurado que "fornicaron como conejos", aunque el amor no duró demasiado a tenor de las primeras imágenes de Rosalía con el actor estadounidense, que salieron meses más tarde. Concretamente, en octubre de 2023, cuando comenta que el italiano dejó de seguir a la de Sant Esteve Sesrovires en Instagram.

Incluso se comenta que no fue una ruptura sencilla, pues en la promoción de su nuevo disco por España, no ha querido mencionar a Rosalía al ser preguntado por sus artistas españoles favoritos. De hecho, Miranda hace referencia a un vídeo en el que Damiano contesta "muchos de flamenco, pero no recuerda sus nombres", en lo que se entiende que es una alusión clara a su exromance.