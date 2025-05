El cantante de 'La ruleta de la suerte' se sincera y desvela su momento más duro en el concurso de Antena 3: "Reflexioné mucho"

Joaquín Padilla (48), el que fuera vocalista de la banda Iguana Tango, lleva tocando en La ruleta de la suerte desde 2012. El cantante –y doctor en periodismo– se ha convertido en uno más del duradero y exitoso concurso que emite Antena 3 de lunes a viernes y presenta Jorge Fernández

La adaptación española del formato estadounidense Wheel of Fortune (La ruleta de la fortuna) ha ido incorporando, desde su reestreno en 2006, ligeras variaciones. No cambiará, de momento, el papel de la azafata de La ruleta de la suerte, Laura More, aunque ha ido ganando mayor protagonismo –y autonomía– con el paso de los años. Se incorporó ella en 2015 tras la marcha de la anterior copresentadora, Paloma López.

A Joaquín Padilla le acompañan en La ruleta de la suerte José del Val y Chema Bejarano, al frente de la batería y el teclado respectivamente. Ellos tres se encargan en cada entrega de poner banda sonora al concurso e interpretar las canciones de las pruebas de velocidad. Cualquier cantante querría el puesto de Joaquín –las grabaciones se limitan a un par de días por semana–, pero no es oro todo lo que reluce.

Su visita a un 'youtuber'

El 'youtuber' Rhecky ha recibido recientemente la visita de un invitado muy especial: Joaquín Padilla, conocido tanto por su trayectoria musical como por su presencia en la televisión. Aunque ha formado parte de bandas como Iguana Tango, Ópera Rock o Entrelazados, muchos lo identifican hoy como la voz que anima a diario 'La ruleta de la suerte'.

Durante la conversación con Rhecky, el músico se abrió para hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. A pesar de su experiencia y el respaldo de figuras reconocidas del panorama musical, reveló que ha enfrentado críticas muy duras, aunque en su mayoría no le afectan.

"A mí las críticas me las trae al pairo", afirmó, señalando que ha recibido reconocimiento por parte de artistas de primer nivel como David DeMaría, lo cual, según él, avala su trabajo. También quiso poner en contexto la dificultad de su labor, explicando que muchas veces interpreta canciones sin apenas preparación: "No hay ensayo, a mí solo me mandan un link de YouTube".

Un momento muy complicado

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Padilla recordó una situación especialmente dolorosa: el día en que su hija, de apenas 11 años, lo llamó llorando tras ver comentarios negativos hacia él en TikTok. "El único día que hubiera matado a personas es el día que me llama mi hija de 11 años llorando", confesó.

Además, reflexionó sobre cómo este tipo de ataques pueden afectar emocionalmente, no solo a los protagonistas, sino también a sus familias. "Hay gente que puede tomar decisiones equivocadas", añadió, alertando sobre las consecuencias que puede tener el odio en redes sociales.