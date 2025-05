Circular con la matrícula sucia o morderte las uñas: estas son las multas más raras de la DGT que te costarán hasta 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene multas que pocos conductores conocen. Por su explicación, pueden parecer absurdas o insólitas, sin embargo, hay casos que están regulados y pueden suponer un serio golpe a tu bolsillo y a tu carnet de conducir. Desde gestos cotidianos hasta pequeños despistes al volante, estas infracciones pueden acarrearte multas de hasta 200 euros e incluso la pérdida de varios puntos del carné.

Muchas personas las cometen estas infracciones sin ser conscientes de ello. El Reglamento General de Circulación contempla una serie de comportamientos que, aunque no pongan directamente en riesgo la seguridad vial, sí están tipificados como infracción por alterar el orden, la atención o el correcto uso del vehículo. Estas son las sanciones más comunes divididas por su cuantía económica.

Las multas de 80 euros responden a infracciones leves que, aunque no implican un peligro inminente, rompen las normas básicas de civismo, atención o circulación. Se aplican a comportamientos considerados como distracciones o conductas inapropiadas durante la conducción o en entornos relacionados con ella.

Estas acciones consideradas infracciones leves, pero aun así conllevan sanción económica son:

Por otro lado, las multas de 200 euros se ponen por conductas que, aunque no provoquen directamente un accidente, pueden comprometer seriamente la seguridad vial, como dificultar la visibilidad, distraer al conductor o impedir la identificación del vehículo. También se consideran más graves si afectan al buen funcionamiento del tráfico o implican una falta de atención significativa.

Estas sanciones más graves que incluso pueden suponer la pérdida de puntos son:

Poner carteles o dibujos en las ventanillas ("se vende"): Obstruyen la visibilidad, lo que puede suponer un peligro para la conducción.

Repostar con la radio puesta: Similar al caso del móvil, se considera una conducta de riesgo.

Circular con la matrícula sucia o ilegible: Puede impedir la identificación del vehículo. Además de la multa, te restan dos puntos del carné.

Maquillarse dentro del coche en un semáforo: Aunque el coche esté parado, se considera distracción.

No respetar pasos de peatones con semáforo: Aun si no hay personas cruzando, no detenerse en rojo supone infracción grave.