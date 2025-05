Adiós a pagar por facturar tus maletas en el aeropuerto: sale a la luz el mejor truco de la historia para conseguirlo

Existen cientos de trucos para ahorrar en los viajes que no paran de difundirse por las redes sociales. Lo que sea sinónimo de gastar menos interesa a prácticamente todos los usuarios de Instagram o TikTok.

Cada compañía impone unas normas con respecto al cobro del equipaje, pero siempre acabamos encontrando los vacíos para no tener que pagar, como llevar parte del equipaje en una bolsa de plástico de la tienda del aeropuerto. Si hay alguien más interesado en un truco para hacer sus viajes más baratos es un estudiante.

Existe un truco que algunos jóvenes de Erasmus ya conocían, pero que resulta un misterio para otros. El momento de irse de casa para estudiar fuera es clave para muchos universitarios: descubrir otros lugares, convivir con personas de culturas distintas, conocer nuevas gastronomías... Pero sobre todo hacerlo con un presupuesto limitado.

Sin duda, el Erasmus es una experiencia recomendable para cualquiera que tenga un mínimo interés en descubrir sitios nuevos. Como consejo para ellos o para toda persona que viva fuera de su país, hemos recuperado un vídeo de TikTok que cuenta el truco definitivo para no pagar por facturar maletas en el aeropuerto.

En qué consiste el truco viral de la maleta

La usuaria @lauritaps173 compartía su experiencia en Italia como estudiante de intercambio y uno de sus vídeos se hizo viral por lo que contaba. En él mostraba una maleta de tamaño mediano que acababa de enviarle su madre desde España a un precio irrisorio: seis euros (cinco, porque le devolvían uno tras la entrega).

"Para quien no lo sepa, estoy de Erasmus", comenzaba diciendo la chica. Y continuaba: "Mi madre me envía las cosas por Vinted porque es lo más barato. Mientras que en Correos por esto me cobrarían 50 euros, me han cobrado seis y me devuelven un euro". En el interior había comida de distinto tipo y alguna prenda de ropa.

"Es para que sepáis que por Vinted os podéis enviar de todo, por ejemplo si no queréis facturar maletas o cualquier cosa. Os lo enviáis por Vinted y no gastáis dinero absurdo", concluía su vídeo. Algunos comentarios apuntaban que es una táctica que también puede realizarse a través de Wallapop. Pero otros alertaban: "Si lo para la aduana para inspección, la maleta acaba en abandono".

Para conseguir llevar a cabo este 'life hack', tan solo hay que crearse un perfil en la plataforma. La persona que está en el país de origen debe poner a la venta el producto que quiere enviar al precio más bajo posible, mientras que la que lo recibe lo compra desde su perfil y tan solo debe pagar los gastos de envío. Es cierto que es recomendable tener cuidado, pero es una buena manera de ahorrar.