Aviso Guardia Civil: si recibes una llamada de este número no descuelgues el teléfono

El timo de la llamada perdida vuelve a la carga. Es la contundente advertencia que desde la cuenta de X de la Guardia Civil ha empezado a difundirse. Muchas veces, ante un número desconocido solemos ignorar la llamada y no descolgar el teléfono. Sin embargo, iremos sobre seguro si tenemos en cuenta estas recomendaciones.

Una de las más importantes es no devover la llamada cuando nos encontremos números con prefijos de Albania, Nigeria, Ghana o Costa de Marfil. En estos casos, los estafadores buscan que te cobren por la llamada para llevarse un porcentaje de ese dinero y suelen provenir de números extranjeros normalmente.

El timo de la llamada perdida

Se trata de una llamada de poco tiempo en la que al afectado no le da tiempo a coger el móvil y, por tanto, se genera una llamada perdida. No todos ‘caen en la trampa’, pero muchos vuelven a llamar a ese número al ver la perdida, por si se tratara de algo urgente, un número de algún servicio médico o de alguna empresa que pensamos podría ser importante pero no tenemos guardado. Es ahí cuando se produce el engaño.

Cuando se trata de la estafa que estamos hablando, suelen ser números extranjeros los que llaman, por lo que al llamar de vuelta se nos cobrará una tarifa especial, de la cual el delincuente se estará llevando un porcentaje.