La Guardia Civil lanza un aviso urgente por lo que está pasando con los dispositivos electrónicos en los vehículos

Millones de españoles cuentan los días para la llegada de las vacaciones de verano. Junio está a la vuelta de la esquina, las temperaturas han comenzado a subir y mucha gente está dispuesta a hacer las maletas para marcharse en su coche a la playa desde su hogar habitual. Fuera de su entorno, la ciudadanía se relaja y los crímenes pueden llegar a aumentar porque los ladrones conocen a la perfección las rutinas del turista y siempre están atentos para poder aumentar sus ganancias.

Los robos en vehículos también se multiplican durante las vacaciones. Las personas quieren aparcar lo más cerca posible a su destino y en muchas ocasiones desconocen cuál es verdaderamente la seguridad de la zona.

Por ejemplo, si viajas al extranjero con un coche matriculado en España y no aparcas en una zona videovigilada tiene muchas más opciones de ser asaltado porque los ladrones piensan que puedes guardar algo de valor dentro del vehículo.

La Guardia Civil y la Policía Nacional extreman las medidas durante los periodos vacacionales e inician campañas de precaución para alertar a la ciudadanía de que pueden ser víctimas de un delito en cualquier momento. Además, que te roben la cartera durante un viaje te puede cambiar por completo los planes.

Durante los últimos meses, ambas instituciones han velado por la seguridad de la población en España también a través de las redes sociales donde llegan con mucha más facilidad a todos los segmentos de la población.

En las últimas horas, la Guardia Civil ha emitido un comunicado urgente por lo que está pasando con los dispositivos electrónicos en los vehículos en toda España. La Benemérita ha publicado un vídeo explicando lo que no debes hacer con tus móviles, ordenadores o tablets cuando aparcamos el coche en cualquier espacio público.

"Si llevas conectado..."

"Ya sabemos que cuando estacionamos en la vía pública no debemos dejar objetos de valor a la vista, ni tampoco guardados en el interior del habitáculo o en el interior del maletero", explica la agente. Y es que hay personas que se creen que por tener los objetos de valor metidos en el maletero están a salvo, pero no es así.

"Si llevas conectado el bluetooth o el Wi-Fi en estos dispositivos permites que el delincuente con su móvil y una simple búsqueda de dispositivos pueda localizar que dentro del vehículo existen este tipo de aparatos electrónicos. Además, pueden utilizar una herramienta que permite localizar las baterías de litio. Lo mejor es que te lleves todos los objetos de valor que tengas y no dejes nada dentro del coche", concluye el vídeo la Guardia Civil.