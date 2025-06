Ni el váter ni el grifo: una científica desvela cuál es la parte más sucia de un baño público.

En los trabajos, en bares y restaurantes, tiendas y supermercados, playas y piscinas, estaciones de tren o metro, tener un baño público a mano puede salvarnos en más de una ocasión de tener que volver a nuestras casas o de hacer nuestras necesidades en el campo o en plena calle, lo cual puede ser motivo de multa por las autoridades. Algunos de ellos soportan la visita de miles de personas diariamente, lo que hace necesaria su higiene y desinfección constante, o tomar todo tipo de precauciones.

Pese a su limpieza incluso varias veces al día, los baños y aseos públicos continenen objetos que amenazan nuestra salud por la presencia de distintos microorganismos, tal y como ha advertido una científica a través de sus redes sociales. A través de un video en Instagram, la biotecnóloga y divulgadora de temas de ciencia, salud y otras curiosidades, Lucía Almagro (@diariodeunacientifica), se ha hecho eco de los riesgos que entraña el uso de estas instalaciones en nuestra vida cotidiana y sobre todo, de lo que no hay que usar en ellas. Y no se refiere ni a los váteres ni a los grifos. Más allá de lo evidente, existen otros elementos a los que hay que prestar atención. "Yo siempre lo evito", asegura.

El objeto que jamás hay que usar en un baño público

"Existe evidencia científica de estas cosas, aunque es algo escasa porque no es algo de vida o muerte, evidentemente. Pero el sentido común también me dice que esos secadores, si no llevan filtros como los HEPA, son acumuladores de bacterias", explica la creadora de contenido en referencia a los secadores de mano presentes en todos los baños público y que usamos habitualmente sin saber que nos exponemos a enfermedades e infecciones.

Según cuenta la divulgadora, un estudio de la Universidad de Connecticut encontró que los secadores de aire caliente pueden depositar en nuestras manos hasta 254 colonias bacterianas en solo 30 segundos de uso, mientras que el aire del baño sin el secador encendido apenas mostraba crecimiento bacteriano.

La solución alternativa

En este sentido, asegura, una excelente alternativa a los secadores de mano son las toallas de papel que suelen estar disponibles en estos aseos para la limpieza de los usuarios ya que además de no depositar bacterias en nuestras manos contribuyen a una limpieza mucho más profunda.

La experta hace referencia a un estudio citado por la Universidad de McGill reveló que las toallas de papel eliminan aproximadamente el 71% de las bacterias de las manos, mientras que los secadores de aire solo eliminan alrededor del 23%. Esto se debe a que la fricción de las toallas ayuda a desprender los microbios de la piel.

Además, otra revisión publicada en el Journal of Hospital Infection concluyó que las toallas de papel son más eficaces para secar las manos, eliminar bacterias y reducir la contaminación del entorno.