Un propietario amenaza a sus camareros con quitarles las propinas si no consiguen reseñas: "Se restará diez euros"

La hostelería vive una nueva época dorada en España. Los restaurantes y los bares están llenos a todas las horas del día y encontrar una mesa libre se convierte en una auténtica odisea durante los fines de semana. La competencia es voraz y diferenciarse del resto de establecimientos gastronómicos es muy complicado ya que, por ejemplo, los márgenes de precios son muy escasos. Uno de los factores clave en el mundo de la hostelería son las reseñas.

Los clientes estudian a conciencia el restaurante o bar que van a visitar y para ello quieren saber la opinión de los demás. Conseguir valoraciones positivas en Google o Trip Advisor es complicado y una mala experiencia de un cliente puede costarte la reputación. Cuántas más reseñas hayas conseguido más complicado es tener una puntuación alta y viceversa, si son pocas, pero buenas, tendrás fácilmente cinco estrellas.

Muchos comensales se decantan por un restaurante u otro echando un vistazo a las reseñas y el establecimiento con más puntuación le ganará un nuevo cliente a la competencia. Por lo tanto, los propietarios tienen una nueva preocupación a su lista de obligaciones tradicionales de cualquier hostelero: conseguir que un comensal ponga una reseña positiva en Google o Trip Advisor.

Soy Camarero es una cuenta muy popular de Twitter, actual X, que se encarga de denunciar algunas actitudes abusivas en la hostelería. En las últimas horas, la cuenta gestionada por Jesús Soriano ha publicado una captura de pantalla del dueño de un restaurante que amenaza a su plantilla con quitarles las propinas si no consiguen al menos 60 reseñas al mes, es decir, dos diarias.

"Hemos comprobado que no se está haciendo como se debería. Vamos, prácticamente no he visto a nadie hacerlo. Es algo que nos ayuda fácilmente a conseguir reseñas y subir la valoración. Con esto conseguimos que haya mayor tráfico de clientes y con el consiguiente aumento de ventas. Si ahora no conseguimos las ventas, a partir de noviembre entraremos en graves problemas para mantener todos los puestos", explica el gerente o propietario de un restaurante en un grupo de WhatsApp con su plantilla.

La compraventa de reseñas se ha vuelto algo habitual en algunos comercios que incluso ofrecen descuentos o regalos a sus clientes a cambio de una buena valoración en Google o redes sociales.

"Se restará diez euros"

"A partir de ahora exigiremos un mínimo de dos reseñas diarias. 60 al mes. Tampoco creo que sea mucho pedir cuando tenemos de media 200 clientes diarios. Si no llegamos al final de mes, por cada reseña que falte se restará diez euros de las propinas", concluye un mensaje que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

Cabe recordar que muchos camareros tienen un sueldo base bajo y las propinas les ayudan considerablemente a llegar a final de mes por lo que la maniobra de este propietario no habrá sentado nada bien en el seno de la plantilla.

"El sistema de propinas lo implantamos a pesar de que no queriaís y está funcionando muy bien. Estáis cogiendo un dinero extra muy importante. Así que por favor, hagamos un poco más de esfuerzo que es simplemente dejar una tarjeta en la mesa", concluye el mensaje del propietario, cuya táctica es dejar una pequeña tarjeta a los clientes pidiéndoles la reseña.