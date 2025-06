Incendio en las redes por el comentario machista de una pareja a una conductora que se detiene en un ceda: “Se nota que es mujer"

Las infracciones de tráfico están a la orden del día en las carreteras y ciudades de toda España. De ellas se hacen eco las redes sociales, con perfiles especializados en denunciar las conductas imprudentes al volante como Dashcam, una cuenta que se dedica a dejar en evidencia a muchos conductores por saltarse las más elementales normas de circulación, a través de los videos que envían los propios usuarios a la plataforma grabados con el móvil o con cámaras de salpicadero.

No obstante, en uno de las últimas publicaciones en Instagram, el efecto no ha sido el deseado. El vídeo, en el que se escucha a una pareja haciendo comentarios despectivos y machistas hacia una conductora que se detiene en un cruce con un ceda el paso, ha desencadenado toda una cascada de comentarios negativos hacia quienes lo han grabado y compartido creyéndose muy graciosos.

Vayamos por partes. En primer lugar, la acción se desarrolla en Motril, un pueblo de la costa granadina, en una de las rotondas de acceso a la localidad. El coche de la conductora accede en ese momento a la rotonda y el de la pareja se encuentra circulando por el interior.

Una rotonda con una rara circunstancia

Según lo que comentan algunos usuarios conocedores del lugar, aunque por lo general el que accede a una rotonda tiene que ceder el paso, en esta caso se da una rara circunstancia, ya que es la conductora quien tiene preferencia y el coche que va por dentro de la rotonda el que debe dejar pasar, como indica la señal vertical que se ve claramente en el vídeo. No obstante, la mujer opta por detener el vehículo y comprobar que el otro coche frena, antes de continuar la marcha. Una circunstancia que parece causar mucha risa a la pareja que hace el ceda.

"Puede que la conductora no sea de Motril y no conozca esa intersección o que se salta la gente ese ceda muy a menudo y quiera prevenir", reza uno de los comentarios, que no entiende que se suba este vídeo. "Creo que esta vez sobra subirlo y más, viendo que se mofan de la conductora con comentarios que se definen por si mismos", señala.

Y es que, para más inri, además de que la infracción (si la hay) parece más fruto del desconocimiento que otra cosa, lo que más ha llamado la atención de los usuarios es la reacción de la pareja al gesto de la conductora. "Se nota que es una mujer, si hubiera sido un hombre no se hubiera parado", se mofan tanto él como ella, con un tono de desprecio que no ha pasado desapercibido.

"El cuñao y la choni"

"Botón para que no se vuelvan a subir vídeos de Balles ni de su novia", "Vaya dos atontados", "el cuñao y la choni", "vaya garrulos", rezan algunos de los comentarios de los usuarios de esta cuenta acostumbrados a vídeos que muestran otro tipo de faltas más graves y sin esta clase de valoraciones.

Otros salen en defensa de la conductora que, ante la duda, apuesta por la prudencia y detiene el vehículo apenas unos segundos para asegurarse antes de continuar la marcha. "Para mí, una de las claves para conducir es jamás fiarse de lo que vaya a hacer otro conductor y no dar nada por hecho", indica uno. Y otro sentencia: "Hay gente que se salta el ceda así que es mejor prevenir que curar".