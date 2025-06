La famosa actriz de Harry Potter que asegura que morirá pronto: "Tengo un corazón de vaca"

Miriam Margolyes es una de las intérpretes más queridas de la saga de Harry Potter. A sus 84 años, la actriz británica que dio vida e interpretó a la profesora Pomona Sprout, ha hablado abiertamente sobre su estado de salud y el tiempo limitado que cree que le queda de vida.

Problemas de corazón

En una reciente entrevista con The Times, Margolyes aseguró que, tras una delicada operación cardíaca, es consciente de que su tiempo tiene un final cercano "Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, porque probablemente moriré en los próximos cinco o seis años, si no antes… Me niego a dejar de actuar, me produce una gran alegría", confesó.

Miriam Margolyes en 'Harry Potter' / WARNER BROS

A pesar de las dificultades físicas que combate en la actualidad, como son los problemas de movilidad, dolores constantes y el uso de bastones, andador y un scooter motorizado, la actriz no ha perdido el sentido del humor ni la pasión por su profesión. "Ahora tengo un corazón de vaca. Bueno, no todo el corazón. Me reemplazaron una válvula aórtica por una de vaca. No sabía que eso se hacía, pero evita una operación a corazón abierto", explicó con naturalidad.

Margolyes, nacida en Oxford, ha tenido que lidiar con diversas dolencias durante años, entre ellas estenosis espinal, artritis y reumatismo. En 2023 fue intervenida para sustituirle la válvula aórtica, lo que le permitió evitar un procedimiento quirúrgico más invasivo.

En su mente, continuar con su vocación

Lejos de retirarse o de contemplar esta opción, Margolyes mantiene viva su vocación: "Me encanta conectar con el público y compartir mi conocimiento y mi amor por Dickens. Me niegan a retirarme. Además, quiero estar cómoda y que me paguen lo que corresponde. En realidad, es porque quiero ganar dinero y me pagan por ello", reconoció la actriz.

Además de su papel en la saga del joven mago, Margolyes ha participado en películas como Romeo + Julieta o La edad de la inocencia, y sigue siendo una figura admirada tanto por su carrera como por su autenticidad.