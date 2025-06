El ‘zasca’ de un restaurante a un cliente que puso una mala reseña para quejarse del horario de cocina

Los hosteleros tienen que lidiar a menudo con demandas imposibles de clientes. Esa es una de las particularidades y dificultades añadidas de un trabajo para el cual ya salen no pocas voces que avisan de una escasez de candidatos para cubrir vacantes.

Una de las dificultades para hacer de la hostelería una ocupación atractiva son las condiciones laborales, entendidas como un salario digno y un horario laboral que facilite la conciliación. Por suerte, cada vez son más los bares y restaurantes que están concienciados sobre cuál es el camino que hay que transitar por el bien común de todos.

A ambos lados de la barra comienza a haber una empatía cada vez mayor sobre esta cuestión, pero siempre hay quien continúa encasillado en el pasado, en la máxima aquella de "el cliente siempre tiene la razón".

La cuenta Soy camarero en Facebook ha rescatado un ejemplo más que lo ilustra rescatando la reseña de una usuaria a un restaurante y la respuesta del propietario.

"He llamado a las 22.08 horas (se puede comprobar en la llamada) hemos dicho que estábamos a 9 minutos del restaurante que nos cogió mesa para cenar. Nos hemos encontrado con un rechazo por parte del camarero que nos ha dicho que no vayamos, que está la cocina cerrada, me parece increíble que me digan eso, a lo mejor es fallo mío, si es así cambiad el horario de internet", decía la usuaria.

Y remataba: "Me habían recomendado este sitio y nos hemos quedado bastante sorprendidos negativamente". La puntuación otorgada por esta clienta al establecimiento fue de una estrella.

La demoledora respuesta del propietario

La respuesta no se hizo esperar por parte de Sergio, el propietario del restaurante Da Sergio.

"Buenas noches, Carlota. Nos complace saber que tuviste interés en venir, pero no creo que esa reseña de 1 estrella sea merecida", comenzaba cordialmente.

"Según compruebo personalmente, la llamada fue a las 22.10 horas el cual nos comenta que llega en 15 minutos a la cual respondo que a las 22.30 horas cocina cierra. Por respeto a los cocineros, que tienen su horario como toda persona digna y porque luchamos porque las personas del gremio de hostelería tengan las mejores condiciones, si llega a las 22.25 horas, entre que deciden y piden ya se alargaría mucho más de su horario", argumentaba.

Todo para dar la estocada definitiva que terminó por dejar en evidencia a la autora del comentario: "Aún así, recalco que esta reseña me parece bastante sospechosa porque puedo comprobar en su perfil, veo que ha creado un copia y pega de la misma reseña en otro local (Daytona bar & grill para ser concreto) el cual veo que también tienen horario de cocina.