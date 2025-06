El viajar 'de pie' más cerca que nunca: las aerolíneas buscan que se implante esta innovadora e incomoda forma

Las aerolíneas, en cada vez mayor medida, buscan su propio beneficio sin pensar en ningún momento en el viajero, en su comodidad durante el trayecto. Pero esto, ahora, está evolucionando a peor: te quieren hacer viajar 'de pie'. Así es, como lo leen, vas a estar durante el viaje con un pequeño sillín y con los pies apoyados en el suelo al más estilo barra del bar.

Y dirás, esto, ¿por qué? La respuesta es sencilla: quieren ganar espacio, lo que permite meter más asientos y, por ende, obtener mayor beneficio en cada viaje realizado. De momento, por fortuna, lo organismos que regulan dichas normativas no han permitido que esta propuesta salga adelante y se implante, pero, las aerolíneas, están comenzando a presionar para conseguir dicha innovación.

Parece que en un futuro no muy lejano, viajar como sardinas en latas va a ser rutina para muchos. Por cuestiones de seguridad todavía no se ha implementado esta idea, pero hay aerolíneas que ya están aprentando para implementar esto y que viajar 'de pie' pase a ser una realidad.

Presentación del proyecto / Servicio Especial

Skyrider 2.0

La última aerolínea en plantear dicha propuesta ha sido Aviointeriors, una compañía italiana que está enfocada en crear configuraciones y diseños para cabina de avión. Skyrider 2.0 no es la primera versión del proyecto, ya que en el año 2010 ya hubo una primera propuesta que no se pudo llevar a cabo por razones de seguridad. ¿La razón? Con esta forma no se podía llevar a cabo una evacuación con garantías en caso de tener un accidente.

Durante la Airliners Interiors Expo en Hamburgo, Alemania, Aviointeriors mostró la nueva versión de estos "asientos" que se parecen más un "sillín" diseñado para cabina económicas de ultra alta densidad. En este Skyrider 2.0 se tiene un mayor soporte para la espalda que en el proyecto anterior, pero se mantiene la idea de tener los pies en el suelo, lo cual no debe ser muy cómodo.

Funcionamiento de Skyrider 2.0

La compañía explicó durante la presentación que con esta nueva configuración de asientos se tendrían filas de hasta nueve asientos, bajo tres grupos de tres asientos, en cabinas medianas. Además, aseguran que así se podrá tener 20% más asientos con una reducción de peso de hasta un 50%, lo que sería un gran beneficio para las aerolíneas, ya que consumirían menor combustible y tendrían más pasajeros.

Asientos 'de pie' / Servicio Especial

Para hacerseuna idea general del espacio que ahorrarían con estos asientos: hoy en día las aerolíneas 'low cost' mantienen una distancia mínima de 71 centímetros entre sus filas dentro de las cabinas económicas. Bien, pues con Skyrider 2.0 esta distancia se reduce a 57 centímetros.

A día de hoy han sido dos las compañías que han anunciado, públicamente, la intención de incorporar este tipo de asientos para sus aviones: VivaColombia y, como no, Ryanair. Por suerte, las autoridades no han dado luz verde y no se ve que la vayan a dar pronto. Pero habrá que estar al tanto de este tema, ya que las compañías seguirán insistiendo, maquillando el tema económico como una mejora para hacer más accesibles los vuelos y que cualquiera pueda viajar, si es que a esto se le puede llamar viaje.