Truco de experto: Así puedes tener señal WiFi perfecta en toda tu casa sin repetidores

A toda persona que se le vaya el wifi no le hace ninguna gracia, al contrario, consigue sacarte de tus casillas, enfadarte y, finalmente, realizar maniobras que no mejoran la situación, sino que la empeoran. Esto se debe a la importancia que tiene en nuestros días, ya que sin esto, los ordenadores, tablets, teléfonos y demás aparatos tecnológicos quedan meramente como máquinas sin uso.

Estos dispositivos, en muchas ocasiones, cuando están lejos del router van lentos o comienzan a errar en gran medida porque la fuerza que tiene en el salón es menor a la que ofrece en la cocina. Esto provoca desesperación en las personas en un mundo donde la inmediatez se ha introducido en las casas y el uso de internet es tan importante.

No se necesitan más routers

Uno de los expertos en tecnología que más se le conocen a través de las redes sociales, Pau García-Milà, asegura que hay una manera para solucionar este inconveniente: "acaba de llegar a España de la mano de Movistar para los clientes una tecnología que mejora la cobertura en cada rincón de casa". Esta solución no necesita más routers, ni ninguna obra o cables visibles.

La fibra óptica mejora la velocidad

La operadora española Movistar ha lanzado un servicio para que llegue con la misma potencia la señal de wifi por toda la casa. Al servicio se le llama fibra FTTR(Fiber To The Room) cuya principal característica es la cobertura y la potencia de internet por todo el piso. Esta función sirve para casas y pisos, pero está pensada para hogares grandes y medianos. Según García-Milà, la instalación es un hilo de fibra óptica, que no requiere de ningún tipo de reforma ni de tener que comprar más routers.

La fibra se distribuye desde el dispositivo wifi hasta el amplificador para que llegue a todas las habitaciones, provocando que haya la misma velocidad máxima de 600 Mb o 1 Gb como si estuvieras cerca del router.

Ofrece una conexión estable

Movistar coordina diferentes enrutadores de Wifi 6 -que así se llama el aparato- para que haya una conexión estable, sin interrupciones y rápida. El equipo se compone de la instalación de FTTR, el desarrollo de la fibra en la casa y el router Wifi 6. El montaje es fácil, gracias al hilo fino que se coloca de manera oculta por el interior del hogar. El técnico irá a la vivienda para personalizar la experiencia y, dependiendo del tamaño de la casa, puede necesitar más equipos.

Además, el especialista comprobará que todos los dispositivos tecnológicos funcionen fluidamente cuando se utilicen a la vez. Así, no habrá cortes de conexión mientras juegas en internet, teletrabajas, estudias en línea o estás viendo contenido audiovisual en plataformas de streaming.