La OCU resuelve una de las dudas del verano: ¿Puedo usar la crema solar del año pasado?

Con el inicio del verano, toca sacar del armario nuestras pertenencias de playa y pìscina, y comprobar el estado en el que se encuentran. Si algo no puede faltar son las cremas solares, indispensables para evitar quemaduras y proteger nuestra piel de un factor de riesgo de cáncer, como es la exposición solar. Una duda común en esta época es cuánto tiempo se puede usar un protector solar una vez abierto.

Mucha gente conserva frascos de crema solar del verano anterior, y al revisar el envase, suele indicar que no debe usarse más allá de un año desde su apertura. Pero ¿es cierto? ¿Pierde eficacia al pasar los meses? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una prueba de laboratorio para dar respuesta a estas preguntas.

Todas las cremas solares incluyen una indicación llamada PAO (“period after opening”), que señala el tiempo que se puede usar ese producto desde que se abrió. Por ejemplo, un PAO de 12 meses significa que si hemos abierto la crema, por ejemplo, en junio de 2024 ya no se garantiza la misma efectividad para el verano siguiente si sobra. Pero ¿realmente es así?

La protección solar es fundamental para evitar quemaduras y prevenir el cáncer de piel. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Un test en el laboratorio

Para su análisis, la OCU seleccionó ocho productos solares —seis con SPF 30 y dos con SPF 50+— que previamente se habían testado y cumplían con lo anunciado en sus etiquetas. Estos productos fueron sometidos a un test de laboratorio que simuló condiciones extremas de uso durante las vacaciones.

Primero, los protectores solares se sometieron a temperaturas de 4º C para simular las condiciones de vuelo en avión y después a 40º C durante dos semanas imitando las condiciones de uso en la playa. Tras ser irradiadas con rayos UVB durante otra semana, las cremas volvieron a conservarse a 4ºC simulando el regreso en avión. Finalmente se colocaron en un lugar fresco, a unos 20º C, durante un año, para reproducir las condiciones en las que se almacenan en casa una vez acabado el verano.

¿Caduca el protector solar?

Pasados 14 meses, los protectores solares se volvieron a abrir y analizar para responder a la pregunta sobre la caducidad de las cremas solares.

Los resultados mostraron que seis de las ocho cremas superaron la prueba "brillantemente" y habían mantenido su eficacia completamente en cuanto a la protección UVB y UVA prometida en su etiqueta. Sin embargo, en dos casos no fue así: la eficacia protectora frente a UVB se había visto perjudicada.

La OCU concluye que si una crema solar conserva su aspecto, olor, textura y color originales, probablemente sigue siendo eficaz y puede usarse al verano siguiente. Eso sí, hay que aplicar el sentido común: si algo ha cambiado en la crema, lo más prudente es desecharla.

En definitiva, si te queda protector solar del año pasado y está en buen estado, puedes utilizarlo. Esó sí, una vez se acabe, es fundamental adquirir uno nuevo, ya que una correcta protección solar es clave para cuidar la salud de tu piel.