El truco para elegir la sandía perfecta en el supermercado.

La fruta es uno de los alimentos estrella del verano y, dentro del abanico de opciones, la sandía se encuentra entre las preferidas por los consumidores. Sin embargo, una duda bastante común es cómo elegir la mejor sandía en el supermercado para no llevarse a casa ninguna regulera o que no sepa a nada.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha respondido con un video en redes sociales, en el que el técnico en alimentación Ángel Ballesteros explica los pasos a seguir. El experto aclara que elegir una buena sandía no es sencillo pero tampoco hace falta ser adivino, solo hace falta seguir unos consejos.

Consejos para elegir la mejor sandía

En primer lugar, recomienda el experto, intenta escoger siempre las sandías que están en la parte superior de la pila, ya que las de abajo pueden haber sufrido golpes. Esto se puede comprobar tocando la fruta y comprobando que está dura. "Si ves alguna zona blanda, probablemente haya sufrido algún golpe", advierte Ballesteros.

Además, suele ser habitual que la sandía no sea totalmente verde sino que tenga zonas más claras, de tono amarillento. "No es ningún defecto", aclara el especailista, que detalla que "esta superficie es la que ha estado en contacto con el suelo y por tanto, no le ha dado el sol".

Un detalle importante es el el pedúnculo --el tallo que conecta el fruto con la planta-- que "debe estar verde, nunca seca y oler a fresco". Esto indica que la sandía fue recolectada hace poco y está en buen estado.

El color es otro aspecto importante a tener en cuenta. Las sandías maduras tienden a ser más oscuras y menos brillantes en comparación con las que son menos maduras, que se van a ser un poquito más claras y brillantes.

La prueba del sonido

Finalmente, está la prueba definitiva para saber si una sandía está en su punto: el sonido. Según Ballesteros, "golpea la sandía suavemente, y si suena hueca, es que está perfecta".

Si sigues estos consejos, la próxima vez que vayas al supermercado sabrás cómo elegir una sandía en su punto y llevarte la mejor a casa, según tus gustos y preferencias.