Ángel Gaitán advierte a los conductores sobre estos coches: "Son un chiste"

Hay un creador de contenido centrado en el mundo del motor y las reparaciones de vehículos. Ese no puede ser otro que Ángel Gaitán. Este mecánico, conocido además por aparecer de manera recurrente del programa 'Horizonte', compartió este lunes un vídeo en X en el que volvía a criticar un problema que tienen los coches actuales.

"Media 'horita' para cargarlo"

"Media 'horita' para cargarlo" comenta entre risas el mecánico. "Lo primero que me ha decepcionado es que este coche no traiga carga rápida. Esto no trae carga rápida y con 11kW de carga te da la risa. Más de 15 minutos hasta que te descargas la aplicación, hasta que todo funciona... Y a ver qué he cargado, porque ni lo he mirado", añade el propio Gaitán.

"He perdido el tiempo, 23 kilómetros. Ahora lo voy a cargar de verdad. Creo que esto sí que es la leche, el futuro. Ir en diésel y olvidarte de la batería. Porque no es necesario que la lleves cargada para que te den la etiqueta ECO o 0. Cosas de la vida", añadió Ángel. Más de 900km hechos con diésel y cargándolo únicamente 23 kilómetros mostró el mecánico.

No es la primera vez

No es la primera vez que el creador de contenido criticaba este tipo de coches, ya que en otro de sus vídeos avisaba sobre este mismo tema. "Mucho cuidado con la nueva versión de 'estafa' que se está viviendo. Muchos sois partícipes", aseguraba en el vídeo en cuestión. En el caso de que sean gasolina, les montan un equipo de gas y luego se lo quitan. Y se lo pasan unas a otras. Lo único que hacen es homologarlo, pasar la ITV y a los 2 años, 'puerta', avisaba por aquel entonces el mecánico.