Un experto en ciberseguridad advierte de los peligros de tener las fotos de los hijos en el móvil: "¿Tienes conexión con Bluetooth?"

La mayoría de los lectores de este articulo es posible que tengan miles de fotos en sus teléfonos móviles de diferentes años. Las habrá de todo tipo: solos, con la pareja, con la mascota, con amigos o con los hijos. Sin embargo, el experto en ciberseguridad Bruno Pérez Junca advierte de los peligros de guardar los archivos en el dispositivo y que fácilmente no sabías que podían existir.

El especialista acudió a la llamada de un programa de la televisión autonómica de Cataluña y explicó por qué no es buena idea crearse álbumes de fotos digitales en la galería de los teléfonos móviles y cómo solucionar el problema.

Los peligros de las conexiones inalámbricas

Cuando los expertos hablan de los peligros potenciales de la tecnología no están amenazando a la sociedad, sino que ponen sobre la mesa situaciones posibles que podrían llegar a ocurrir si un experto en ciberseguridad usa sus conocimientos para el mal y te escoge como objetivo.

"¿Yo no puedo tener aquí las fotos de mis hijas en la playa?", pregunta la colaboradora del espacio, Laura Rosel. Según el experto, existe un motivo de peso que nos tendría que hacer pensar si vale la pena o no correr el riesgo.

"No, y ahora dirás: no, no, si yo no lo publico", trata de adelantarse Pérez Junca, que alerta de que aunque no se comparta nada, se pueden sustraer por parte de terceros igualmente. "Vas con un teléfono que ahora mismo tiene conexión con Bluetooth, ¿sí?", pregunta el especialista ante la confirmación de la tertuliana.

Esta, precisamente, es una de las principales entradas a los dispositivos de las personas, pues comunmente no se presta atención a si se tiene esta opción activada: "Podría estar atacando tu teléfono, intentando acceder a tu galería", indica.

De esta manera, los ciberdelincuentes tienen vía libre para navegar por el carrete de los móviles sin que ni siquiera se enteren los propietarios y podrían robar fotografías con la familia o instantaneas íntimas, si las hubiera.

Dónde guardar las fotos del móvil

Para que no ocurra, Pérez Junca recomienda sacarlas del teléfono y guardarlas en un archivo que no sea accesible a través de ningún tipo de conexión: "Coge estar imágenes y guárdalas en un álbum digital", apunta, aunque nunca en la 'nube', es decir, en internet, porque tan solo estarías moviéndolas "al ordenador de otro tío". Si se quiere usar el entorno en línea para guardar cosas, lo mejor es encriptarlas para que ninguna persona con malas intenciones pueda acceder a ello.

Así, lo más recomendable es dejarlas en un disco duro externo que solamente pueda conectarse a un ordenador y sin conexión a internet. Además, una vez realizado el proceso, lo ideal sería eliminar las imágenes del teléfono: "No hace falta que lleves las fotos de las vacaciones de hace cinco años", sentencia el experto.