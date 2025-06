¿Se puede conducir con chanclas? La Guardia Civil resuelve el dilema de todos los veranos

La conducción es una actividad muy importante, por lo que no hay que correr riesgos innecesarios. Los pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia. Es el caso del calzado, ya que usar unos zapatos cómodos y que sujeten bien, te va a dar la seguridad que necesitas.

Todos los veranos, con las altas temperaturas y las salidas a la playa o a la piscina, surge el mismo dilema: ¿Se puede utilizar chanclas para conducir? En muchos casos, creemos que proporcionan comodidad y que no vamos a tener problemas si usamos este tipo de calzado, pero lo que no sabemos es que podemos sufrir graves consecuencias.

Lo que dice la Guardia Civil del uso de las chanclas

El uso de chanclas para conducir no está prohibido por ley, pero sí que puede ocasionar sanciones en determinados casos. La Guardia Civil ha asegurado en sus redes sociales que se pueden utilizar las chanclas, siempre y cuando están no interrumpan la buena conducción, pudiendo provocar un accidente. En ese caso, pasa a ser sancionable, debido a un delito contra la seguridad vial.

Los agentes encargados del control del tráfico pueden parar a un vehículo para inspeccionar el tipo de calzado que se está usando, si consideran que está dificultando la movilidad y la capacidad para controlar el vehículo adecuadamente. Esta norma también hace referencia a los tacones u otros modelos de calzados que interfieran en las maniobras.

Multas por el uso de calzado inadecuado mientras conduces

Si los agentes consideran que el calzado que llevas no es adecuado para circular, te pueden imponer multas que ascienden a los 80 euros, con posibilidad de reducirla al 50% por pronto pago. La ventaja es que no es una infracción grave, por lo que no supondría la pérdida de puntos en el carnet de conducir.

A pesar de que la cantidad no sea muy elevada, conviene no acostumbrarse a usar chanclas para conducir, empleando zapatos que garanticen una mejor sujeción y que proporcionen la seguridad al volante sin causar ningún riesgo en carretera.

Hay que ser prudentes a la hora de iniciar la conducción para evitar tener multas que pagar y para no poner en peligro a la gente que va en carretera.