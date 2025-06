La advertencia de la Guardia Civil para evitar robos y okupaciones durante tus vacaciones: "No desconectes..."

La primera operación salida del verano está a la vuelta de la esquina. Millones de españoles cuentan los días para marcharse de vacaciones el próximo 1 de julio. Dejar su vivienda sola durante los días en los que te vas a dar la vuelta al mundo o a la playa no es nada fácil por miedo a robos y a okupaciones. Hay mucha gente que decide darle su llave al vecino para que levante la persiana y abra las ventanas al menos algún día de la semana y que parezca que sigue habiendo gente para poder espantar a cualquier intruso.

La Guardia Civil ha demostrado en los últimos meses que está más cerca de la ciudadanía que nunca al igual que la Policía Nacional. Las autoridades han actualizado su protocolo de difusión de información teniendo perfiles muy activos en redes sociales. La Benemérita está al tanto de todo lo que puede suceder durante un verano de 2025 que ha comenzado con unas temperaturas de récord y una ola de calor que parece no tener fin.

Los criminales no entienden de vacaciones y aprovechan la relajación de toda la población en España para cometer sus fechorías con mucha más facilidad. Algunos se trasladan incluso hasta los lugares más turísticos del país para poder hacer su propio agosto y no tener que cometer tantos crímenes a lo largo del año. Por lo tanto, la Guardia Civil ya ha avisado de los peligros de llevar algunos objetos a las playas y no vigilar tus pertenencias cuando te estás bañando.

Por otro lado, los ladrones y okupas prefieren esperar su oportunidad en las grandes ciudades del interior, que se vacían por completo dejando una vida dentro de cuatro paredes sin ningún tipo de protección. Las comunidades de vecinos instalan cámaras de seguridad en portal y pasillos para otorgar más seguridad a los propietarios mientras que otros son más partidarios de contratar alarmas en sus viviendas.

¿También quitas el gas?

Sin embargo, los delincuentes se las ingenian en muchos casos para poder superar todos los obstáculos de seguridad y consiguen robar en una vivienda vacía o incluso okuparla. Los propietarios de las viviendas tienen algunos gestos involuntarios que ayudan a los criminales a saber que no hay nadie en casa. Casi todo el mundo quita el gas para evitar problemas inesperados cuando se va de vacaciones y hay otros también arraigados en la población como desenchufar por completo la luz.

La Guardia Civil ha pedido a la población a través de redes sociales que no quite el suministro eléctrico porque los ladrones podrían saber que esa casa está completamente deshabitada de forma temporal. "Durante tus vacaciones o ausencias prolongadas no desconectes totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia para los maleantes", explican en su perfil de Twitter.