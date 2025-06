El propietario de un buffet chino desvela todos los secretos de sus restaurantes: "Cómo le vas a dar a un cliente algo que fue cocinado ayer"

Los buffets asiáticos vivieron una gran expansión por todo el mapa de España hace aproximadamente una década. Todo el mundo se 'enamoró' de un restaurante diferente donde pagabas un precio bastante económico por ponerte hasta arriba. Los buffets chinos y japoneses disfrutaron de un tiempo de su éxito y los propietarios comenzaron a abrir más y más locales por muchos barrios de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia.

Unos años después de la gloria, este tipo de restaurantes asiáticos han desaparecido casi por completo del parque gastronómico y solo unos pocos se resisten a cerrar. Por otro lado, otros negocios hosteleros viven desde el adiós a la pandemia su época dorada como los de hamburguesas o pizzas.

Jiale Pan es uno de los chef chinos más conocidos en toda España después de haber trabajado codo con codo con Dabiz Muñoz en DiverXO. Además, el cocinero se ha convertido en uno de los magnates de la cocina china en España y ya ha abierto varios buffets, aunque su principal sede gastronómica está en Valladolid.

Pan ha acudido al pódcast 'Un chino y medio' para hablar sobre su trayectoria al frente de un WOK y ha desvelado varios detalles que le interesan mucho a los comensales como cuál es el perfil del cliente más rentable, cuánto ganaba un restaurante en su época dorada y si se reutiliza comida.

"Los wok funcionaban los fines de semana, durante la semana solo nos daba para poder sobrevivir. Al mes podíamos sacar unos 200.000 euros, ahora no tiene nada que ver con el antaño. Ahora hay muchos restaurantes de este tipo, antes nosotros eramos de los primeros, de los grandes. Luego la tarta la comenzamos a repartir entre más y los beneficios han bajado mucho", explica el propio Jiale Pan.

La rentabilidad económica de los buffets siempre ha sido una incógnita para todo el mundo, que se llena los platos hasta arriba y sale rodando del restaurante. El propietario de los WOK confirma que hay unos clientes mucho más rentables que los otros. "Los clientes más rentables son los españoles que vienen con la familia mientras que el top-1 del no rentable son los chinos solo van a la carne y al marisco. Como es tu tipo de negocio, no le puedes decir nada. Los chinos tienen una mentalidad es que no tengo que salir perdiendo, tengo que salir ganando el dinero que yo he pagado y comiendo", analiza Pan.

"Ya no sabe bien"

Otra de las grandes preguntas que todo el mundo que haya estado en un buffet de cualquier se hace es lo qué pasa con la comida que sobra. Siempre han existido rumores sobre que esos restos se vuelven a servir al día siguiente. "Cómo le vas a dar a un cliente algo que fue cocinado ayer, ya no sabe bien. Yo siempre quería garantizar una mínima calidad, pero siempre hay división con gente que quiere tirar los restos y otra que no", explica el propietario de varios buffets chinos sobre un problema con unos socios en el pasado.

Por último, Jiale Pan confesó de donde provienen los alimentos que sirven en los restaurantes buffets. "El 90% son productos congelados, el 5% lo hacemos nosotros y el otro 5% es fresco que es la fruta o el pescado", concluye un vídeo que se ha hecho muy popular en TikTok.