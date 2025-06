La confesión de Adara Molinero sobre sus problemas con el alcohol

Las historias de Instagram fue el formato escogido por la influencer Adara Molinero para hacer una confesión, hasta entonces privada, a su casi un millón de seguidores. Y la revelación no dejó indiferente a nadie: los problemas que tiene con el alcohol.

La exconcursante de Supervivientes ha estado últimamente en el candelero mediático de la prensa del corazón después de que su ex, Álex Ghita, exconcursante de GH Dúo, la denunciara por injurias y calumnias y anunciando que el caso terminará en los juzgados, al tiempo que la tachaba de "despojo humano".

Con este terremoto en su vida personal todavía latente, Molinero ha sorprendido a sus incondicionales con una confesión a través de sus redes sociales: beber alcohol no le sienta bien.

"He dormido 11 horas, madre mía... Tengo el estómago destrozado de beber alcohol. Tengo que parar la verdad. Bebo una vez a la semana o cada dos semanas, pero me está matando. No me sienta bien", confesó este fin de semana en Instagram

"¿Quién no iba a beber más?"

Y es que, a pesar de que asegura que bebe alcohol de forma esporádica, su estómago no responde bien a esta ingesta, por pequeña que sea.

"¿Quién no iba a beber más? Yo. ¿Quién ha bebido vino? Yo. ¿Quién está malita?", puso en los stories con un tono humorístico al tiempo que compartía una foto suya con un gesto serio.

Story de Adara Molinero / adara_molinero

Lo cierto es que no es algo nuevo. La propia influencer confesó durante su paso por Supervivientes que padeció SIBO, una enfermedad provocada por un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado que puede causar síntomas gastrointestinales.