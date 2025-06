El nombre más patriótico tiene los días contados en España: solo lo tienen 52 mujeres

Hay nombres que van a desaparecer en los próximos años. Es una realidad que se debe afrontar y de la cual no hay solución. Nombres que no llegaron a triunfar en toda España y solo se asentaron durante un tiempo en alguna región. Después, esas personas han envejecido, su familia no ha querido seguir con la tradición de ponerle a los nietos su nombre y en cuanto mueran se perderá este legado.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros. Hay nombres históricos, incluso patrióticos en España que están en serio peligro de extinción. Algunos como Urraca, un nombre medieval que llegó a triunfar en su época dando incluso nombre a la I reina de León, ya han desaparecido y otros llevan su mismo camino en los próximos años: Navidad, Segismunda, Eusiquio, Prudenciano, Ursicio, Quinciano, Auxilio, Progreso, Canuta, Prepedigna, Afrodisia, Serviliana, Parmenia y Exiquia.

Está claro que muchos de los nombres que eran populares en el siglo XX han dejado de ponerse en el Registro Civil. Una tendencia que también ha desaparecido es la de ponerle a tu hijo un nombre compuesto. Los datos del INE son muy claros y ahora la moda en España es elegir un nombre corto que no supere en ningún caso las cinco letras. Esto ha provocado un 'boom' de algunos nombres que antes eran muy minoritarios y ahora se escuchan por todos lados como Hugo, Leo, Martín, Martina, Lucía, Sofía o Paula.

Además, la inmigración también ha influido en la irrupción de nombres claramente importados de sus países de origen. Esto ha provocado una mayor diversidad de nombres en los últimos años y alguno de estos ha tenido tanto éxito que las personas locales también han decidido usarlo con sus propios hijos.

Hay otras familias que deciden homenajear a su hijo con el nombre de una persona que idolatren ya sea cantante, actriz, futbolista, artista o incluso político. En España hay personas que se llaman Nelson como Mandela, Lionel como Messi, Shakira como la cantante o Daenerys como el personaje representado por Emilia Clarke en Juego de Tronos.

Lionel Messi del Inter Miami durante un partido del Mundial de Clubes. EFE/ERIK S. LESSER / ERIK S. LESSER / EFE

Solo 52 mujeres

Al igual que el nombre más español (España) está en peligro de extinción lo mismo le sucede al nombre más patriótico. Solo hay 52 mujeres en toda España que se llamen Patria y tienen una media de edad superior a los 56 años. Estas personas residen en dos ciudades de gran calado como son Madrid y Barcelona tal como indica el propio INE.

La Real Academia de la Lengua recuerda que la palabra patria significa tierra natal, o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos como el lugar ciudad o país en el que se ha nacido. Además, el nombre Patria proviene del latín, siendo la forma femenina del adjetivo patrius relativo a los patres que son los antepasados.

Patria es un nombre que quizás muchas personas no hayan escuchado en su vida mientras que otros sí que les sea familiar el nombre Patriota. Se trata de Homelander, el antagonista de la serie The Boys para todos aquellos que vean la serie en español, una especie de Superman malvado.