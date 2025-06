El influencer "que no paga" vuelve al restaurante de su infancia

Alfonso Ortega es conocido en redes como 'Cocituber'. En sus cuentas de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube acumula cerca de un millón de seguidores, a quienes ofrece contenido fácil de consumir... salvo que tengas apetito. Sus vídeos no se recomiendan verlos justo antes de comer, ni antes de cenar, ni mucho menos en esos ratos en los que uno tiende a picar algo. Su trabajo consiste en recorrer bares, restaurantes, tabernas y chiringuitos, evaluando el servicio y la comida, ya sea para alabar o criticar. Ha recorrido toda España y su más reciente vídeo tiene como escenario un chiringuito en la playa de San Juan de Alicante, un sitio con el que guarda un lazo personal.

Un lugar al que le guarda un cariño especial

“El corazón se me encoge en este sitio”, así arranca un vídeo donde 'Cocituber' vuelve al bar donde trabajó años atrás: el Manolete Restaurante, en la playa de San Juan. “Entraba a las diez de la mañana y no salía hasta la noche. Aquí he bebido muchísimo”, confiesa, aludiendo a un pasado de excesos con el alcohol que ya ha reconocido públicamente. “Cuando dejé de beber, estuve dos años sin pasar por aquí. Me moría de vergüenza”, dice justo antes de dejarse llevar por la emoción.

Después de saludar al equipo, Alfonso toma asiento y da comienzo al servicio. “Llevo viniendo aquí desde hace 42 años. Los mismos 42 que tengo”, dice en su vídeo, que ha acumulado miles de reproducciones y comentarios en todas sus redes. La comida arranca con unos boquerones, que para 'Cocituber' son “insuperables”, continúa con capellanes y unos “tomates locales”. “La berenjena del Manolete es una pasada”, añade Alfonso mientras disfruta del plato.

Como plato principal, 'Cocituber' y su pareja eligieron un tradicional arroz a banda, uno de los más representativos de la cocina valenciana, aunque no tan conocido como otros. “Las mejores paellas de la provincia”, les dice el camarero al colocar el arroz sobre la mesa. Alfonso, que no duda en añadirle limón, comenta que en el Manolete “se hacen arroces muy conocidos junto al mar. Es todo un clásico”, concluye tras probarlo.

La cuenta final asciende a 58,40 euros, y en el vídeo se puede ver claramente cómo Alfonso paga. No es la primera vez que el influencer responde a quienes, tanto en redes como en persona, le preguntan si realmente paga en los sitios donde graba. Cuando algún local lo invita, lo menciona abiertamente en el vídeo y suele incluir el momento de pagar, ya sea o no simbólico. En esta visita a Alicante, incluso explica en la descripción que alguien del restaurante lo reconoció diciendo: “¡Este nunca paga!”. Por eso, al abonar sentencia con ironía: “Para que luego digan que no pago”.