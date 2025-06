Trabajadores de hoteles y restaurantes cuentan el secreto de los buffets libres: "El objetivo no es disfrutar de la comida"

Los buffet libres, esa forma de pagar y poder comer libremente lo que te apetezca durante una gran cantidad de tiempo. Hay que remontarse hasta hace casi 80 años para encontrarnos con sus orígenes en Las Vegas. El directo del hotel Las Vegas, Herb MacDonald, comenzó a cobrar casi dos euros por persona, a través de la fórmula 'all you can eat' (todo lo que puedas comer).

Los platos comenzaron a presentarse y reponerse ante la vista de todos los clientes. A partir de entonces se han ido estudiando las formas de que resulte rentable para el establecimiento esta forma de negocio. Por muchas personas que consideren o crean que los lugares que ofrecen buffets libres no tienen ganacias, se equivocan. Los expertos han estudiado cómo estos sitios obtienen beneficios. Entre las principales razones está el personal, ya que requieren menos y la comida, donde mucha gente se llena el plato hasta arriba pensando que va a poder con todo y finalmente ya no puede más.

Trucos que realizan los buffets

Los clientes no consumen tanto como podríamos creer. Ruben Ubric, director corportativo de los restarurantes AM Resorts comentó que "influye mucho el cliente, pero es imposible que durante una semana estés poniéndote hasta las cejas de todo. En los primeros días, todos abusamos de la comida y la bebida, pero a partir del tercer día todo se modera. Cambiamos el whisky por el agua con gas y nosotros calculamos la media".

Otro truco del que habla el chef Matthew Britt, profesor asistente en el Johnson & Wales College of Culinary Arts, que utilizan platos más pequeños para que parezca que se come más. También añadió que "esconden las trufas, el foie gras y las ostras, literalmente casi no los puedes encontrar". Por su parte, un creador de contenido y cocinero de origen chino, Jiale Pan, ha apuntado en el pódcast 'Un chino y medio' algunas claves sobre los buffets libres.

Recuperar la inversión

Comenzaba el vídeo diciendo que "los clientes españoles son los más rentables, especialmente los que vienen en familia", mientras que los chinos son los "menos rentables". Añade que "los que salen más rentables, evidentemente, son los que comen arroz frito, patatas fritas o fideos", al ser productos baratos y que sacian muy rápidamente. En su cuenta de TikTok, @chickenpapi, explica cómo comer "en modo pro" y argumenta que el objetivo "no es disfrutar de la comida, sino recuperar la inversión".

En el vídeo enseña cómo hacerlo, comenzando por "un buen plato de mariscos". Lanza una advertencia sobre los alimentos fritos, congelados y precocinados: "de esta parte hay que tener cuidado porque está muy salado, llena mucho y no es muy caro". Después añade a su plato sushi, alitas de pollo y espárragos a la plancha. Lo más recomendable es contemplar todas las opciones que se presentan y ser muy meticuloso. Para el postre pone en valor el lichi, "que es difícil de conseguir".