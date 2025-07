Un influencer bromea tras 'comprarse' un apartamento en Salou: "He cumplido el sueño español"

Cada vez hay menos nichos de mercado vacíos. A día de hoy, todo tipo de información se realiza, incluso la que la gente piensa que es imposible. Por ello, cada vez es más difícil encontrar un hueco en la férrea pelea por hacerte nombre a través de las redes sociales para intentar acabar convirtiéndote en los llamados influencers.

Matías Velázquez, conocido en Instagram con el nombre de usuario como @matizoficial, se dedica a publicar contenido relacionado con la compra de pisos en distintos lugares de España ironizando sobre la situación de cada una de estas. Para los zaragozanos sonará tras el vídeo que publicó sobre la situación de la vivienda en la capital aragonesa.

Ironizando sobre la compra de pisos

Este influencer se ha dejado a conocer gracias a los vídeos cortos que sube en sus redes sociales ironizando acerca de la compra de pisos en las ciudades y lugares de España ahondando en esa crisis inmobiliaria y en la subida de precios que se vive en cada rincón del país. Estos vídeos le han permitido poder contar con más de 26.000 seguidores en su cuenta de Instagram, lugar donde sube todos sus momentos cómicos.

Tras Zaragoza, Salou como víctima

Hace unos meses, Matías quiso ironizar sobre la adquisición de una vivienda en la ciudad de Zaragoza. Ahora, uno de los últimos lugares que ha documentado es Salou, uno de los sitios más visitados en época veraniega por los aragoneses. "He cumplido el sueño español, hipotecón de los gordos", comienza diciendo en tono irónico el influencer. "Piso con vistas al patio", añade.

"En Salou tienes de todo, playa, comercios, fiesta y lo mejor de todo, guiris" añade Matías en el inicio del vídeo. Bien es sabido por todos que Salou es un lugar muy transcurrido por personas extranjeras que vienen a España a disfrutar de las zonas costeras, donde el sol es claramente protagonista en esta época. De ahí, que muchos de estos turistas se acaben lanzando a comprar una vivienda y, de esta manera, la utilicen como segunda residencia para poder realizar una visita sin tener que pensar en coger hoteles ni alquilar apartamentos.

"Estoy encantado, los vecinos son majísimos, no sé ni qué me dicen, pero son majísimos", añade con toque humorístico sobre cómo se puede sentir una persona en su vecindario. Además, obviamente no podía olvidar una de las épocas, donde más gente joven visita Salou: la etapa post PAU. "Luego tengo fiestuki con unos chavales que están aquí terminando el curso de segundo de bachillerato", comenta para finalizar el vídeo.