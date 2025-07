Perico Durán, piloto de vuelos comerciales, dicta sentencia sobre el modo avión: "Hay gente que se piensa que es más lista que nosotros"

Perico Durán no es un piloto cualquiera. Con más de 25 años de experiencia surcando los cielos de medio mundo, este veterano comandante de vuelos comerciales se ha convertido en uno de los portavoces del sector de la aviación. La pasada semana, unas contundentes declaraciones suyas sobre el controvertido 'modo avión' ha generado un debate entre pasajeros y profesionales: “Hay gente que se piensa que es más lista que nosotros”, aseguró.

Durante una entrevista emitida en un podcast especializado en aviación y viajes, Durán abordó uno de los temas más recurrentes a la hora de volar: la necesidad de activar el modo avión en los dispositivos electrónicos durante el despegue y el aterrizaje. "La gente cree que lo del modo avión es una exageración o una regla obsoleta, pero no lo es", explicó Durán.

"No se trata solo de molestar a los pasajeros ni de quedarnos anclados en el pasado. Se trata de minimizar cualquier posible interferencia durante las fases más críticas del vuelo", agregó el experimentado piloto. Y es que el modo avión, una función presente en todos los dispositivos móviles, desactiva las transmisiones inalámbricas —como la señal móvil, Wi-Fi o Bluetooth— que, en determinadas circunstancias, pueden causar interferencias menores con los sistemas de navegación o comunicación de la aeronave.

Uso de dispositivos electrónicos en el avión / PIXABAY

Aunque los estándares de las aeronaves son muy robustos y están diseñados para soportar cierto nivel de interferencia, Durán recuerda que no todos los aviones son iguales ni vuelan en las mismas condiciones. "Imagina que hay 200 pasajeros y solo 10 deciden que pueden ignorar la instrucción. No es solo una cuestión de normas; es una cuestión de respeto al trabajo de los que estamos al frente del avión y, sobre todo, de respeto al resto de pasajeros", añadió el capitán de vuelo.

En los últimos años, la flexibilización de las normativas por parte de las autoridades europeas y estadounidenses ha generado cierta confusión. Algunas aerolíneas permiten ya el uso de Wi-Fi a bordo o incluso mantener el móvil encendido en modo normal, siempre que esté conectado a una red Wi-Fi interna. Pero Durán se mostró tajante: "Una cosa es que la aerolínea ofrezca Wi-Fi y otra es que puedas tener tu móvil conectado a la red de datos móviles mientras despegamos. El despegue y el aterrizaje son momentos críticos. ¿De verdad merece la pena arriesgar por mandar un WhatsApp?".

Según la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), no se ha demostrado una correlación directa entre los accidentes graves y el uso de móviles, pero sí se han registrado anomalías técnicas coincidentes con interferencias.

Por otro lado, lo que más le molesta al veterano piloto no es tanto la tecnología, sino la actitud de determinados pasajeros: "Algunos creen que por ser usuarios de tecnología o tener cierta formación saben más que la tripulación. Y no es así. Hay años de entrenamiento y simulación detrás de cada procedimiento. Que alguien se niegue a poner el modo avión es tan irresponsable como no ponerse el cinturón"