Lo hace todo el mundo, pero podría costarte hasta 750 euros: esta es la multa más desconocida en las zonas de playa de España

En la costa española hay gestos que parecen inofensivos, costumbres casi veraniegas por naturaleza. Bajar de la playa en bañador, caminar por el paseo marítimo sin camiseta, entrar en una heladería con el bikini aun chorreando. Lo hemos hecho todos. O casi. Pero lo que pocos saben es que ese gesto tan normal puede salir muy caro, pues te pueden multar hasta con 750 euros, dependiendo del municipio.

Sí, has leído bien. Ir en bañador, bikini o sin camiseta fuera de la playa es sancionable en muchas localidades españolas, especialmente en destinos turísticos de alta afluencia como Barcelona, Málaga, Palma, San Sebastián, Cádiz o Alicante. Y lo es no porque a alguien se le haya ocurrido endurecer las vacaciones, sino por normas de convivencia cívica que llevan años vigentes, aunque muchos aún las ignoren.

Una norma que no es nueva

En realidad, la mayoría de estas multas no son recientes. Algunas llevan más de una década en los reglamentos municipales, pero no suelen aplicarse de forma sistemática… salvo en temporadas de alta ocupación, cuando se intensifican los controles y la presencia policial. Es entonces cuando aparecen los titulares de turistas multados por pasear en bikini por el centro, ciclistas sin camiseta en zonas urbanas o incluso padres que bajan del coche para comprar pan en chanclas y bañador, sin saber que están cometiendo una infracción.

El problema no es tanto la sanción como el desconocimiento. Muchos viajeros no entienden por qué algo que hacen en su hotel o en el paseo marítimo puede estar prohibido en una calle paralela. Pero lo está. Y la multa puede ser de entre 100 y 750 euros, según el municipio y la reincidencia.

¿Por qué se multa?

Estas ordenanzas no buscan fastidiar al turista, sino proteger un cierto orden en espacios urbanos que no son playa, aunque estén al lado. En ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca, por ejemplo, se han vivido quejas de vecinos durante años por la creciente “turistificación” de sus barrios; calles llenas de bañistas en topless, tiendas con clientes descalzos y restaurantes que se niegan a atender a personas sin camiseta.

Por eso, los ayuntamientos han incluido en sus normativas locales prohibiciones específicas sobre el uso inadecuado del vestuario en la vía pública, especialmente en zonas alejadas del arenal. Es decir; en la playa, sí; en el paseo, depende; en la calle del supermercado, no.

¿Y si eres turista y no lo sabías?

Que no lo sepas no te libra. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, como bien advierten los carteles colocados en muchas zonas turísticas. De hecho, cada vez más playas y paseos incluyen señalización específica en varios idiomas alertando de esta normativa.Además, muchos hoteles y apartamentos turísticos ya incluyen recomendaciones sobre el vestuario adecuado fuera del entorno de playa. Aun así, sigue siendo una de las sanciones más comunes y desconocidas entre los veraneantes.

¿Dónde se aplica y cuánto puede costar?

No existe una norma nacional, sino ordenanzas municipales, por lo que depende de cada ciudad o pueblo costero. Pero estos son algunos ejemplos reales:

Palma de Mallorca: prohíbe explícitamente ir sin camiseta o en ropa de baño fuera de la playa. La multa es de hasta 600 €.

prohíbe explícitamente ir sin camiseta o en ropa de baño fuera de la playa. La multa es de hasta Barcelona : sanciona el “uso inadecuado del vestido en espacios públicos”, con multas de hasta 300 €.

: sanciona el “uso inadecuado del vestido en espacios públicos”, con multas de hasta San Sebastián: impone sanciones por bañador o torso desnudo en el centro. La multa oscila entre 50 y 150 €.

impone sanciones por bañador o torso desnudo en el centro. La multa oscila entre Benidorm: tolerancia cero con bañadores en comercios o restaurantes. Multas de hasta 750 € en casos graves o reincidentes.

Otros destinos como Valencia, Tarragona, Cádiz, Torremolinos, Marbella o Alicante también recogen restricciones similares. Lo habitual es que los agentes primero avisen, pero si hay reincidencia o actitud irrespetuosa, se multa directamente.