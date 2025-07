Celia Padilla, matrona: "Vivimos en una cultura en la que todo el mundo opina sobre cómo criar a tu hijo"

"¿Cada cuánto debe comer mi bebé?", "¿debo despertarle para tomar el biberón?", "¿qué pasa si no le doy pecho?", "¿tendrá frío o calor?", "¿cuántas horas debe dormir?". Son infinitas las preguntas que se hacen las madres -y padres-, sobre todo los novatos. La matrona valenciana Celia Padilla bien lo sabe y desde sus redes sociales ha creado una suerte de 'consultorio' de más de 200.000 seguidores en el que da algunos de sus consejos como profesional y, ahora, como madre. Resultado de esas cuestiones -que responde con grandes dosis de humor y 'baños de realidad'- y de su experiencia propia ha surgido 'Oh, la maternidad', un libro en el que Padilla, conocida en redes como 'Oh, mama', reúne su conocimiento y sus vivencias.

¿Por qué decide publicar 'Oh, la maternidad'?

Nace de una necesidad muy real: la de tender un puente entre la evidencia científica y la experiencia cotidiana de quienes maternan. Como matrona, he acompañado a muchas mujeres en sus embarazos y partos, y como madre, he atravesado ese proceso en primera persona. Quería escribir el libro que me habría gustado leer a mí: uno que informara sin imponer, que acompañara sin juzgar, y que recogiera tanto el conocimiento profesional como lo vivido desde dentro. Surgió como un acto de escucha hacia todas las mujeres que me decían "ojalá alguien me hubiera contado esto antes".

"La maternidad es una experiencia transformadora que impacta en todo el entorno"

¿A quién está dirigido?

A cualquier persona que esté viviendo —o acompañando— un embarazo, un parto o un posparto. Principalmente, está pensado para madres, claro, pero también para parejas, abuelas, profesionales de la salud… Al final, la maternidad es una experiencia transformadora que impacta en todo el entorno. El objetivo del libro no es decir “esto es lo que hay que hacer”, sino más bien “esto es lo que sabemos, esto es lo que se ha vivido, elige lo que te resuene”. Con información clara, pero también con cercanía y algo de humor, que falta nos hace.

"Vivimos en una sociedad que pone el listón altísimo a las madres, y eso genera una inseguridad constante"

Es matrona y madre. ¿Qué le ha enseñado más?

Qué pregunta tan difícil. Te diría que ser madre me ha desmontado y reconstruido por dentro. Ha sido un máster emocional. La teoría la conocía, claro, pero vivirlo en carne propia es otra historia. De repente entiendes el miedo, la culpa, el cansancio extremo… y también la ternura desbordante, el vínculo, la entrega. Pero no quiero caer en eso de “hasta que no eres madre no lo entiendes”, porque no es cierto. Mi formación como matrona me permite acompañar a otras mujeres desde un lugar profesional, riguroso. Y la maternidad me ha regalado una mirada más compasiva. No compiten, se complementan.

"La pregunta más frecuente es ¿lo estaré haciendo bien?"

¿Cuáles son las mayores dudas que consultan las madres?

La más frecuente, aunque no siempre se formule así, es: “¿Lo estaré haciendo bien?”. Y esa duda aparece de mil formas: “¿Come suficiente?”, “¿Esto es normal?”, “¿Le afectará si yo…?”. Vivimos en una sociedad que pone el listón altísimo a las madres, y eso genera una inseguridad constante. Muchas veces mi trabajo es más de escucha y validación que de dar respuestas técnicas. Porque claro, hay preguntas sobre lactancia, sueño, parto… pero detrás de todo eso hay una necesidad de sentirse segura, de confiar en una misma.

Celia Padilla. / Levante-EMV

¿Y el mayor miedo?

Fallarle al bebé. No estar a la altura. A veces se expresa como miedo al parto, o a que algo vaya mal, o a no saber cómo calmarle… y a veces ni siquiera se nombra, pero está ahí. Yo intento normalizarlo: es natural tener miedo en una etapa de tanta incertidumbre. Pero también intento ayudar a distinguir entre un miedo que protege y uno que paraliza. A veces, lo más tranquilizador no es que te den una solución, sino que te digan: “No estás sola, esto también nos pasa a las demás”.

Hay tantas maternidades como personas o familias, y es un tema espinoso en el que todo el mundo opina. ¿No le daban miedo las críticas?

Claro que sí. Al principio sobre todo. Vivimos en una cultura muy opinadora, donde parece que todo el mundo tiene algo que decir sobre cómo deberías criar a tu hijo. Pero también me he dado cuenta de que, cuando hablas con honestidad y respeto, conectas con muchas más personas de las que imaginas. El libro no pretende sentar cátedra, sino ofrecer información y acompañamiento desde la realidad. Y si hay quien no se ve reflejada o no está de acuerdo, está bien. No pasa nada. La maternidad no es una sola historia, son miles.

Hablo de madres, pero imagino que también le consultarán padres... ¿o no?

Sí, cada vez más, y me alegra muchísimo. Muchos hombres se están implicando de verdad, quieren estar presentes y acompañar bien. Me preguntan cómo apoyar en la lactancia, cómo entender el posparto, cómo crear vínculo desde el primer día… Me parece fundamental que también tengan su espacio, que se les escuche y se les incluya. Porque aunque el cuerpo que pare es el de la madre, la experiencia de criar puede —y debe— ser compartida. Por eso de hecho les dediqué un capítulo entero: el último. Mi intención es que cojan el libro y lean (como mínimo) esa parte. Espero que incluso les enganche para leerlo al completo y tener una visión global para acompañar con calidad y calidez.

Celia Padilla aconsaje en redes sociales sobre la maternidad. / Levante-EMV

Es curioso cómo han cambiado ciertas recomendaciones: postura del bebé al dormir, la introducción de ciertos alimentos. ¿Por qué hay tanto cambio de criterio?

Porque la ciencia evoluciona, y eso es buena señal. Antes pensábamos que lo mejor era esperar con ciertos alimentos, ahora sabemos que introducirlos antes puede incluso prevenir alergias. Lo mismo con la posición al dormir. Cuando se descubrió que poner a los bebés boca arriba reducía el riesgo de muerte súbita, se cambió la recomendación. Es normal que genere confusión, pero cambiar de idea en medicina no es un error: es progreso. Por eso es tan importante que las madres y padres estén bien informados, para que puedan adaptarse a lo que se sabe en cada momento.

Es muy activa en redes. ¿Cómo lo compagina con la maternidad?

Con creatividad y sentido del humor, básicamente. Trabajo cuando puedo, a veces mientras mi hijo duerme, a veces con él jugando al lado. No llego a todo, y he aprendido a hacer las paces con eso. Las redes me permiten divulgar, crear comunidad, compartir… pero intento que no me absorban. Mi vida real va primero. También he descubierto que muchas veces mostrar las imperfecciones, el caos, lo que no sale bien, es lo que más conecta con la gente. Porque todas estamos un poco en las mismas, aunque desde fuera parezca que lo tenemos todo bajo control.

Suscríbete para seguir leyendo