Pretende comer gratis en un restaurante por ser influencer y acaba mal: "Me encanta la respuesta del dueño"

Uno de los contenidos que más triunfa en plataformas como Youtube o TikTok es la experiencia gastronómica, donde se observa a los creadores asistir a bares, restaurantes o establecimientos de comida rápida con el objetivo de degustar la comida y reaccionar a ella. Y si es por primera vez, mejor.

Así nacen las colaboraciones entre influencers y empresas de comida, en las que la comida sale gratis a cambio de publicitarla en las redes y en los canales del creador. Uno de los ejemplos más conocidos en España es Esttik, que acumula más de 2.4 millones de seguidores en Youtube y se dedica también a realizar retos de comida y probar lugares de todo el mundo.

Una conversación incómoda

Sin embargo, hay veces que dependiendo de la circustancia y el contexto, esta prática puede llegar a no sentar bien. Recientemente se ha viralizado una situación relacionada con este tema en la que una persona contacta con un establecimiento para ir a comer gratis a cambio de publicidad. La anécdota la ha compartido la cuenta @SoyCamarero en X, a través de una conversación que muestra los hechos.

"Podemos ir un día a comer o cenar en familia y a cambio os haría stories y reels para que os conozcan mis seguidores. ¿Qué os parece?", le dice un usuario al hostelero. Se desconoce quién es o el número de seguidores que tiene, por lo que no se sabe si realmente sería rentable para el restaurante invitar gratis a toda una familia.

"¿Te paso los precios de la carta?", le responde, desmontando por completo la jugada del creador de contenido. "¿Para qué? Igual no me has entendido o no me he explicado bien. Iríamos a comer o cenar (gratis) y a cambio os hago publicidad a vosotros (gratis). Por eso se llama colaboración", explica el usuario. El propietario del establecimiento decide ignorar el mensaje y unos minutos después el usuario vuelve a insistir diciendo: "¿Al final os interesa? Saludos?". Un comentario que vuelve a ser ignorado.

"Me encanta la respuesta del restaurante", dice la propia cuenta que ha compartido la conversación. A él se suman cientos de comentarios que aplauden la actitud del hostelero y se ríen de que el usuario quiera, encima, llevarse a toda la familia a comer gratis. El post acumula más de un millón de impresiones y 13.000 'me gustas'.