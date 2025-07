La cuenta de un restaurante que ha sorprendido en redes sociales: “Yo no lo pago”

El sector de la hostelería siempre es tema de debate. Sus largas horas de trabajo, los salarios, las horas extra… Es raro el día en el que la hostelería no genera expectación en la sociedad. Además, algunas prácticas que se están llevando a cabo dentro del sector tienen como consecuencia la irritación de la gente.

Las redes sociales están contribuyendo a la difusión de malas praxis que suceden al acudir a según qué restaurantes o bares y, así, ayudar al consumidor a no caer en determinadas trampas hosteleras.

Jesús Soriano, también conocido por su cuenta @SoyCamarero, es uno de los influencers que se ha especializado en denunciar conductas abusivas hacia el trabajador por parte de los hosteleros y, además, crear contenido sobre determinadas polémicas que la gente de a pie crea gracias a sus experiencias.

En su publicación más reciente lanza una pregunta que no deja indiferente a nadie y que ha causado bastante revuelo: ¿Es legal que te cobren el pan que no has pedido ni consumido? Las redes sociales no han dejado de estallar y hay opiniones bastante contrapuestas.

La disputa del pan

La cuenta que ha publicado en redes sociales ha sido compartida por un seguidor descontento ante el hecho de que se le haya cobrado el pan sin haberle puesto un diente encima a un precio excesivo: 2,10 euros la pieza. Muchos comentarios han sido a favor del camarero que sirvió dicho alimento, argumentando que “si en la carta o menú viene especificado el precio, y no lo has pedido, creo que cuando lo llevan a la mesa has de mandar retirarlo”. Muchos otros admiten que, una vez se les pone el pan en la mesa y no se va a consumir, piden retirarlo y este no se refleja en la cuenta final.

La otra cara de la moneda es completamente distinta. “Si te ponen algo que no has pedido, no te lo pueden cobrar”, justificando así la supuesta ilegalidad que se comete al realizar esta práctica. Muchos otros comentarios son más agresivos y uno hasta ha declarado que se iría sin pagarlo: “Si me ponen pan sin pedirlo, no lo pago”.

Pero no es el pan lo único que ha llamado la atención en la cuenta del influencer. La botella de medio litro de agua a tres euros ha sido un objetivo fácil para causar revuelo. “Es más caro el litro de agua que el de gasolina”, comenta un seguidor.

¿Es legal cobrar el pan que no ha sido pedido?

Pero la cuestión principal tiene una respuesta, y esta es afirmativa. Es completamente legal, siempre que esté indicado en la carta o menú. Los restaurantes tienen la obligación de informar sobre el precio de todos sus productos antes de servirlos, incluido el pan o el hielo.

Si el consumidor decide que no quiere par, debe ser informado al camarero para que sea retirado y, así, evitar el cobro de este y sorpresas finales cuando se proceda al pago de la cuenta.