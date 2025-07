El "sí quiero" discreto y en secreto de Pablo López en Madrid

El artista Pablo López, que se hizo conocido a través de aparecer en el programa Operación Triunfo y que a día de hoy ya cuenta con 6 discos de platino y un disco de oro, además de tener grandes éxitos musicales como su canción "El Patio", se ha dado el "sí quiero" con su pareja Laura Rubio en una boda privada en la capital española.

La historia de ambos comienza en 2017, cuando se conocen en el programa televisivo de "La Voz", donde él se encuentra de coach (acompañado de Juanes, Manuel Carrasco y Malú) y ella como concursante de su equipo. Aunque no es hasta el año 2021 que comienzan a escucharse rumores sobre una relación amorosa de los dos artistas.

Historia de amor y boda secreta

Laura Rubio actualmente tiene 32 años y es proveniente de Málaga. Participó en la quinta edición de "La Voz", y gracias a la canción de You are so beautiful, de Joe Cocker, los cuatro coach se dieron la vuelta. Ella finalmente decidió entrar en el equipo de Pablo López, el que actualmente se ha convertido en su marido.

En el programa, después de interpretar grandes éxitos musicales como Back tu Black o Human, consiguió llegar hasta la semifinal donde quedo eliminada a un pie de la final. Además, siendo tan solo una niña también participó en el programa Menudas estrellas de RTVE.

Aunque todo comenzó en 2017 no fue hasta 2021 que la pareja no se dejó ver junta paseando, lo que llevó a rumores de que estaban saliendo. Luego una vez formalizada la relación sí se les ha visto en eventos más multitudinarios como en el balcón de la Mutua Madrid Open. Aun así son muy reservados en redes sociales con su vida privada y no comparten detalles de nada en común.

Este sábado 19 ambos se han casado en una boda muy íntima, más concretamente en la Basílica de Jesús de Medinaceli, ubicada en el centro de Madrid. En ella solo se encontraba el entorno más familiar y cercano de la pareja y no se ha podido reconocer rostros famosos. Según las imágenes en exclusiva publicadas por la revista ¡Hola! Ella vestía un vestido ceñido, de color blanco, con manga asimétrica y con un largo Midi.