La capital mundial de las piscinas naturales, al lado de Extremadura

Las olas de calor se intercalan unas con otras y el periodo vacacional ya ha comenzado. Extremadura se consolida como un destino de interior ideal para una escapada de fin de semana. Su naturaleza escapada, sus arroyos y sus cascadas de aguas cristalinas convierten a la región en un espacio sublime para desconectar y refrescarse durante unos días. Lo que muchos no saben es que el entorno que rodea a la región ofrece también una gran oportunidad para visitar lugares especiales y liberar las tensiones del día a día.

Es el caso de la fraguesía portuguesa Cortes do Meio, conocida como la capital de las piscinas naturales desde 2019. A menos de tres horas desde Cáceres y Badajoz, Cortes do Meio se despierta todos los días contemplando la vertiente sur de la Serra da Estrela. En el punto más alto se encuentran las Penhas da Saúde y en el valle, paralelo a la aldea, fluye el arroyo de Cortes.

En Cortes do Meio todavía se practican la agricultura y el pastoreo, una de las mayores curiosidades del lugar. Estas actividades han marcado la historia del pueblo durante muchos siglos, de hecho, su propio topónimo proviene de las cabañas pastoriles en piedra y techos de paja donde se encontraba el ganado (cortes). Los residentes recorrían 17 kilómetros a pie para llevar leche, cabras, carqueja y carbón a la ciudad de Covilhã, municipio al que pertenece.

Paraíso fluvial

Este pequeño pueblo tiene hasta una docena de piscinas naturales distintas o "praias fluviais". De las doce áreas de baño, solo el Poço da Monteira cuanta con zona de césped, baños, bar y lugar de descanso, ya que el resto son piscinas y pozas naturales. Aunque no se puede llegar en coche, todas tiene un sendero bien señalizado que permite llegar andando sin problema.

La piscina más bonita según los lugareños es Poço do Funil, formada por un pozo de agua cristalina y una cascada. El acceso no es fácil, solo se puede llegar a pie durante aproximadamente 1,5 km, siempre cuesta arriba y desde el centro del pueblo. Poça da Ponte Velha es la mejor para ir en familia y con niños porque tiene poca profundidad. No tiene cascadas espectaculares como otras pozas, pero su encanto radica en su simplicidad y en el espacio verde que la rodea.

Por su parte, Poço da Cascata es una de la más salvajes. Se encuentra a 1.400 metros de altitud y tiene una caída de agua de 20 metros.

Estas son todas las zonas de baño a las que se puede acceder:

Poço da Fatela

Poço da Ponte Velha

Poço da Monteira

Poço das Azenhas

Poço do Funil

Poço do Forno Velho

Poço da Formiga

Poço do Combarão

Poço do Embude

Poço da Penha Fundeira

Poço da Cascata

Poço do Inferno

Se puede consultar la ubicación exacta de cada una de ellas en este mapa, además de otras zonas de baño que no están catalogadas como piscinas naturales.

Poço das Azenhas / Facebook

Rutas

Con el objetivo de conocer el lugar y descubrir cada pequeño secreto de su entorno natural, hay tres rutas certificadas. Una de las más recomendadas es la Rota das Pontes, que discurre por caminos y senderos rurales, pero que puede presentar algunas dificultades técnicas, sobre todo en terreno húmedo, ya que gran parte del recorrido es por terreno irregular. Son ocho kilómetros a lo largo del río Cortes y permite descubrir molinos de agua, levadas, pozos y piscinas naturales. Destaca el Puente Viejo, posiblemente de origen romano, símbolo de paso para muchos pastores que, en su día, y algunos aún hoy, guían sus rebaños por las montañas.

Otra ruta es la de Varanda dos Pastores. Este sendero recorre la meseta adyacente a Penhas da Saúde y es una excelente manera de explorar fácilmente la Serra da Estrela. Recorriendo la meseta del Alto da Pedrice y explorando los testimonios pastoriles presentes, como rebaños, refugios y otros sitios, también se muestran los fenómenos geomorfológicos más impresionantes del municipio de Covilhã.

Varanda dos Pastores / Wikiloc

Por último, la Rota do Granito es un recorrido circular de dificultad media que sorprende al visitante con las formas que le rodean mientras recorre los caminos de los pastores y explora sus amplias vistas, especialmente sobre Covão do Teixo, en el lugar de Curral do Vento, y sobre Cova da Beira, desde el Alto das Capinhas.

Cómo llegar

El trayecto en coche desde Cáceres (202 kilómetros) son alrededor de 2 horas y 44 minutos por la EX-207. Lo mismo desde Badajoz pero por la A23 (son 219 kilómetros), realizando casi todo el recorrido por territorio portugués. En caso de salir desde Mérida, lo más recomendado es seguir el mismo recorrido que la opción anterior pero primero hay que desplazarse hasta Badajoz, por lo que el trayecto aumenta a 280 kilómetros.

Desde Lisboa, el trayecto en coche es de unas 3 horas (unos 280 km) por la A1 y luego la A23 hasta Covilhã. Desde Oporto, son unas 2,5 horas (unos 200 km) por la A1 y la A25. Una vez en Covilhã, toma la EN230 hacia Tortosendo y sigue por la EN343 hasta llegar a Cortes do Meio. También hay autobuses desde Lisboa u Oporto hasta Covilhã.