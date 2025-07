Los expertos denuncian la 'odontología biológica': la moda de extraer dientes sanos para curar enfermedades

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) ha elevado una denuncia formal al Consejo General de Dentistas en la que alerta de los riesgos para los pacientes la denominada 'odontología biológica', una práctica sin evidencia científica reseñan, que apuesta por la "extracción innecesaria" de dientes para curar enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide o el Alzhéimer. Los expertos advierten de que extraer piezas puede tener "consecuencias graves", como la pérdida ósea, alteraciones en la función masticatoria, inestabilidad de la arcada dental, cambios en la estructura facial, y aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

La AEDE señala, en un comunicado que recoge Europa Press, que los dentistas que "se autodenominan" especialistas en odontología biológica "están incurriendo en una infracción del código deontológico, por lo que pide que deben tener consecuencias profesionales". "La odontología biológica promueve tratamientos contrarios a la evidencia clínica, que apuesta por la conservación de los dientes naturales y la endodoncia", añaden.

Pérdida de dientes

La Asociación cita el reciente estudio 'Tooth Loss is a Risk Factor for Cardiovascular Disease Mortality: A Systematic Review with Meta-analyses' -('La pérdida de dientes es un factor de riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares: una revisión sistemática con metanálisis')-, publicado en la revista Journal of Endodontics, que pone de manifiesto que las personas que han perdido todos sus dientes o que tienen menos de 10 piezas presentan un riesgo 66 % mayor de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellas con una dentadura más completa.

"La pérdida dental no es solo un problema estético o funcional, sino que está estrechamente relacionada con la salud sistémica. Mantener los dientes naturales, a través de buenos hábitos de higiene bucal y visitas regulares al dentista, es clave para reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud graves como las enfermedades del corazón", explica el presidente de AEDE, José María Aranguren.

"Falsos especialistas"

Según AEDE, estos "falsos especialistas" rechazan el uso del flúor, un elemento clave en la prevención de caries, "y propagan mitos sin fundamento como la supuesta relación entre aparatos de retención ortodóntica e infertilidad". "Estamos hablando de salud y la evidencia científica debe ser nuestra hoja de ruta. Tratamos con personas, son pacientes, no clientes. No podemos permitir que existan prácticas contrarias a la salud", señala Aranguren.

La denuncia exige al Consejo General de Dentistas que adopte medidas "claras y contundentes", tanto en el plano informativo como disciplinario. "No podemos permitir que algunos odontólogos promuevan técnicas que no respeten la evidencia científica y que perjudican gravemente al paciente", señala Aranguren.

En concreto, piden al Consejo que detengan "la desinformación" en redes sociales y otros medios, que se identifique y sancione a los profesionales que promuevan este tipo de prácticas y que se proteja a los pacientes y a la profesión". "La odontología se basa en la ciencia, la ética y la evidencia", concluye el presidente de AEDE.

Suscríbete para seguir leyendo