Qué es la "medicina holística", el tratamiento de pseudociencia con el que Elle McPherson dice tratarse el cáncer

La modelo Elle McPherson ha explicado que, hace siete años, fue diagnosticada de cáncer de mama. En una entrevista concedida a 'The Weekly' con motivo de la publicación de sus memorias, asegura que, tras el mazazo emocional, fue a una playa de Miami para “rezar y meditar". Después de esa pausa física y mental, decidió no someterse a quimioterapia, la especialidad médica que sirve para tratar (y curar, si es posible) los tumores. McPherson optó por "un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón” bajo la batuta de un especialista en medicina "integrativa". ¿Qué es la "medicina integrativa", también llamadada "holística"?

No son disciplinas oficiales

Según la RAE, holístico significa que “trata cada realidad como un todo distinto de la suma de sus partes”. Es decir, una visión global de las cosas. En medicina, sin embargo, holístico no es ninguna disciplina oficial sino una etiqueta. Lo mismo que alternativa, cuántica, naturista, ortomolecular e integrativa. No son especialidades médicas sino términos muy relacionados con las pseudoterapias y las pseudociencias, corrientes presuntamente médicas (a veces, incluso ejercidas por profesionales de bata blanca) que no están basadas en la evidencia científica y que suponen un grave problema de salud pública.

“Son ganchos. Todo lo que se venda como medicina alternativa -o complementaria, que es el término que se utiliza ahora para evitar problemas- no existe porque si funcionara sería medicina. Si fuera medicina se llamaría solo medicina”. Así de tajante se mostraba el divulgador científico Luis Alfonso Gámez en una entrevista con este diario a raíz del caso de Cristina Beraza, que falleció en 2017 en Hondarribia (Guipúzcoa). Tenía 53 años y sufría cáncer de ano. Empezó a tratarse con quimioterapia, pero terminó en manos de un naturista, otra etiqueta alejada de la medicina científica.

Los ejemplos de Jobs y Sellers

Periodista científico, miembro fundador de Círculo Escéptico y autor, entre otros libros, de 'El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma (editorial Menos cuarto)', Gámez recordaba que el ser humano es “especialmente vulnerable en lo que afecta a nuestra salud”, motivo por el que las personas enfermas se agarran a un calvo ardiendo y llegan a confiar en remedios mágicos. Steve Jobs, fundador de Apple, tenía un cáncer de páncreas y apostó por las pseudociencias. El actor Peter Sellers, que sufría del corazón, se puso en manos de gente que simulaba realizar operaciones sin bisturí.

“Si conoces a alguien con una enfermedad grave como el cáncer que va a un curandero, homeópata, o practicante de la medicina ortomolecular -cosas que no sirven para nada, solo para sacar dinero- dile que jamás abandone la quimioterapia o el tratamiento que le hayan prescrito en el hospital. Por desgracia, la medicina científica no lo cura todo. Pero la alternativa no cura nada”, sentenciaba Gámez.

La odontóloga "holística" de Gwyneth Paltrow

Otra famosa que acudió a la presunta vertiente “holística” de la medicina fue la actriz Gwyneth Paltrow, que confesó que para superar emocionalmente el divorcio con Chris Martin en 2014 no acudió a un psicólogo sino a una odontóloga "holística", Sherry Sami.

"Me acuerdo de la primera vez que fui a hablar contigo en tu despacho, sentarme contigo y que me hicieras todas esas preguntas, ya sabes, sobre mis traumas emocionales, mi matrimonio, la época tan dura que estaba pasando", comentó en 2020 durante una conversación entre Sami y la actriz, propietaria de una empresa de bienestar donde, en su día, promocionó velas con olor a vagina.

La odontóloga holística le abrió, añadió la empresaria, un camino hacía "una concepción más basada una concepción filosófica, existencial y alternativa" de su sufrimiento emocional. “Me ayudó a obtener un mayor conocimiento de la odontología holística y de los distintos elementos que pueden ayudar a la curación”.

Dieta y cáncer: verdades y mentiras

La evidencia científica apunta que con un estilo de vida saludable es factible reducir las posibilidades de padecer algunas enfermedades. Pero prevenir no es curar. Ni las frutas, ni los cereales integrales, ni el brócoli curan el cáncer. “El cáncer te lo cura, si puede, un oncólogo de bata blanca”, asegura el dietista-nutricionista, docente y divulgador Julio Basulto en 'Dieta y Cáncer', un ensayo sobre qué puede y qué no puede hacer la alimentación por nuestra salud.

La realidad científica respecto al cáncer es que la dieta puede ser preventiva o paliativa, pero no curativa. Hay gurús que hablan abiertamente de alimentos anticáncer: cúrcuma, semillas de lino, brócoli, frutos rojos, cítricos… “Es engañoso”, aseguraba Basulto en una entrevista con este diario. “Es muy peligroso porque induce a la gente enferma a pensar que se pueden curar con esto. Y eso genera frustración y culpabilidad, incluso depresión porque las personas están especialmente vulnerables. Si haces caso a esas voces puedes dejar de lado un tratamiento médico porque piensas que es química y lo otro es 'natural'”.

Gurús de "lo natural"

Los medios de comunicación han tenido mucha responsabilidad en la explosición de las pseudociencias. El naturópata (otra etiqueta) Txumari Alfaro ofrecía en ‘La botica de la abuela’ (TVE) “bonitos y entrañables consejos” para la salud. Por ejemplo, naranjas para evitar la pérdida de cabello o tomates para curar las amígdalas con pus. Los periodistas le convirtieron en un gurú de la llamada salud ‘natural’, la que huye de los medicamentos recetados por profesionales. Paseándose por platós de televisión, estudios de radio y páginas de periódicos, Alfaro ha defendido el origen emocional de enfermedades graves como el cáncer, ha bendecido las propiedades curativas de nuestra propia orina y ha recomendado enemas de café para zanjar las migrañas.

Una 'guerra' que comenzó en 2018

Sanidad emprendió en 2018 una guerra sin cuartel contra las pseudoterapias con el objetivo de “proteger la salud” de los ciudadanos. La entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo (médica de formación), y el titular de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, fueron los encargados de anunciar el proyecto, que, al menos en teoría, era muy ambicioso y contenía tentáculos legales. El objetivo era que ningún centro sanitario público ni privado pudiera ofertar terapias que no estén científicamente comprobadas y perseguir la publicidad engañosa (productos que se promocionan como sanadores cuando no lo son). “No queremos una sociedad de pensamiento único. No buscamos eliminar las creencias personales de cada uno. Lo que sí queremos es que los ciudadanos tengan toda la información para tomar las decisiones en lo que a su salud se refiere”, detalló Duque.

En 2024, el plan sigue en pie, pero sin ser una realidad total.

