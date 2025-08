Este bonito nombre de origen germánico está a punto de desaparecer en España

Hay muchos nombres que están en auge en nuestro país, entre los más populares se encuentran Martín o Lucía, que a su vez son de los más escuchados en España. Sin embargo, hay nombres que no tienen tanto éxito y poco a poco comienzan a desaparecer por la falta de uso, ya que a las madres y a los padres ya no les gustan y no los usan demasiado.

Este nombre, que, por una parte, se cree que podría ser de origen germánico, no está teniendo tan buena suerte como otros. Solo quedan 119 personas y la edad media entre ellas es de 69 años. Es una variante del nombre "Adela" y se interpreta como "mujer que permanece joven". Deriva de la raíz germánica (que proviene de la zona de Alemania) «athal» que traducido literalmente significaría "noble". Por lo que se podría interpretar con el significado de "mujer de la antigua nobleza".

Un nombre de alta cuna

Edelia proviene del germánico, y la raíz de su nombre "Edel" significa nobleza. Es un nombre que según los registros ha sido utilizado en varias culturas a lo largo de los años lo que le ha dado variados significados y bastante profundos. Aunque el principal de los significados es el que está unido a la alta nobleza.

Es un nombre que hacia ver a las personas que lo portan gente ilustre, las cuales tenían un carácter fuerte y valores éticos muy elevados y posicionados. Por ello, está unido a las personas de altos rangos: nacidos en la nobleza y en la aristocracia.

Las personas que solían llevar el nombre de Edelia eran vistas con gran respeto e integridad. Este nombre combina elegancia con tradición, además de ser original, transmite prestigio y distinción. Por ello era utilizado en personas de alta cuna.

En la actualidad, es un nombre en peligro de extinción, con poco más de 100 personas nombras así. Además su edad media supera los 50 años. Este nombre hoy en día sigue siendo sinónimo de elegancia y refinamiento. Y las personas que lo usan destacan por su fortaleza.

También, a lo largo del tiempo, ha habido personas que se llaman "Edelia" como: Edelia Clérico, destacada cantante y actriz francesa.