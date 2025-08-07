Estadística Continua de Población
La inmigración impulsa a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones de habitantes
La población residente en España aumenta en 119.811 personas en el segundo trimestre
EFE
Madrid
La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.
El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó, según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad.
