El alcalde de Córdoba y el obispo, este sábado sobre el incendio: "La Mezquita se ha salvado"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, han valorado este sábado que la Mezquita-Catedral "se ha salvado" tras el incendio originado ayer viernes en este monumento, Patrimonio de la Humanidad, que ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la nave de Almanzor.

Estas son la conocida como de la Encarnación o la Anunciación, la número 33, y otra capilla que no estaba abierta al público y se utilizaba como almacén de materiales y maquinaria de limpieza. Precisamente, desde el primer momento se ha apuntado a una máquina barredora como posible origen del siniestro, pero el deán presidente del Cabildo de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que la Policía Científica se encuentra ahora investigando las causas. De esta forma, ha indicado que en el mismo lugar se localiza un cuadro eléctrico y ha aludido a las altas temperaturas que se registran en estos días en la ciudad.

Joaquín Alberto Nieva atiende este sábado a los medios de comunicación acompañado por el alcalde, José María Bellido. / A. J. González

Unos 50 metros cuadrados afectados

Este responable ha detallado que las dos capillas más afectadas suman una superficie de unos 50 metros cuadrados, en un monumento que cuenta con unos 23.000 metros cuadrados en total. En concreto, la capilla de la Anunciación ha sufrido el colpaso del techo debido a la afección sufrida en las vigas y al peso del agua utilizada por los bomberos.

Acerca de los daños en la Anunciación, ha avanzado que las llamas han afectado "un poco" al retablo "y alguna escultura ha caído". A preguntas de los periodistas, ha confirmado que esta tiene un menor valor histórico que la capilla del Espíritu Santo, que es de Hernán Ruiz y ha sufrido dañor por el humo y el agua. La capilla de San Nicolás de Bari ha sufrido afectación en el techo por la propagación del fuego, pero no está afectada.

CÓRDOBA

Capilla-almacén

Las llamas sí han perjudicado, como se ha indicado, a la capilla utilizada como almacén, que no tiene nombre, cuyo techo está quemado y ha perdido tejas. En la mañana de este sábado se ha observado a operarios retirando enseres calcinados y persiste el olor a humo en la zona, aunque el monumeno ha abierto al público, con la zona afectada acotada, como se avanzó anoche.

Personal del Cabildo trabaja en la zona afectada por el incendio. / A. J. GONZÁLEZ

Joaquín Alberto Nieva y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han realizado este sábado una primera valoración de los daños provocados en el monumento, poniendo en valor la actuación de los efectivos de emergencias. También han subrayado que no se han producido daños personales, salvo el golpe de calor sufrido por un bombero del SEIS que fue atendido en el lugar de los hechos y está en buen estado. El deán presidente del Cabildo ha leído ante los medios de comunicación unas palabras del obispo, que ha subrayado que "el conjunto monumental, que hace 40 años fue declarado Patrimonio de la Humanidad, se ha salvado".