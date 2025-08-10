Casi un 5 % de los análisis realizados en l’Albufera muestran restos tóxicos arrastrados por la dana

La dana del pasado octubre afectó al Parc Natural de l'Albufera dejando en él materiales, productos químicos y todo tipo de vertidos de manera incontrolada. Tras la catástrofe, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) inició un seguimiento de la calidad de las aguas en distintos puntos del entorno entre los meses de noviembre y febrero posteriores. El estudio concluyó que en cerca del 5 % (1.911) de las muestras recogidas se detectaron restos tóxicos arrastrados por la riada. Por ello, desde el pasado marzo, el Organismo está recabando más pruebas para hacer otro estudio más amplio que abarque todo el 2025.

En este sentido, la CHJ ha indicado que de un total de 40.832 análisis realizados en 16 acequias y 4 puntos del lago de l'Albufera, 1.911 (4,68%) sobrepasan los parámetros fisicoquímicos que indica la normativa vigente. Se han encontrado sulfatos, magnesio disuelto, pirimentanil, carbono orgánico total y PFOS. No obstante, desde la confederación asumen que "la afección al lago de l'Albufera ha sido importante, pero que los incumplimientos tampoco han sido tan extraordinarios como se podría imaginar". Y las zonas del parque que se muestran más afectadas son las acequias de la zona norte y en la de l'Alqueriesa, en la zona sur-oeste.

La reacción del medio acuático

Así, el estudio para el 2025 analizará los mismos puntos del Parc Natural de l'Albufera con la recogida de muestras mensuales. Esta investigación pretende ampliar la información sobre las sustancias que llegaron al lago con la dana y también el conocimiento que se tiene del entorno. "Poder estudiar el estado el lago durante un año, nos va a permitir averiguar cómo reacciona el medio acuático al efecto de los sedimentos", apunta la CHJ. Para así saber la contaminación que se puede generar por el contacto entre ambos.

Valencia. Parque natural de L’ Albufera . El agua del lago vuelve a estar de color marrón, como ya ocurriera el verano pasado. VLC / JM López

Los colores de l'Albufera: 2025, marrón

L'Albufera cambia de color cada año. La transformación más común suele ser de verde a marrón, y al revés según la época. Pero en 2023 el agua adoptó un tono anaranjado, en cambio, en esta ocasión está marrón. Y su motivo es la cantidad de fitoplancton en el medio acuático. "Aunque pueda parecer extraño, no quiere decir que sea malo. Cada tonalidad se da por los pigmentos de los microorganismos y las condiciones del momento", explica el presidente de la Comisión Científica de l'Albufera, Antonio Camacho. Pero la situación actual se da después de los dos fenómenos extremos vividos: una sequía seguida de unas lluvias torrenciales.

El grupo del que forma parte Camacho ha recogido 12 muestras de plancton para analizar su ADN y saber las condiciones actuales a las que se ve sometido. "Buscamos entender lo que ocurre y después ver cómo nos podemos adelantar a los cambios. Pero la situación actual del color no depende directamente de la dana", señala. Además, como comenta, el agua de l'Albufera -en términos de contaminación- tiene una herida abierta desde la década de los años sesenta: "Se han acumulado sedimentos y biomasa; por tanto, cuanta más agua (limpia) entre al lago, más circula y más saneará lo que hay en él".

Agró pide la entrada de agua limpia

La entrada de agua limpia es un reclamo de las de las organizaciones ecologistas para que se depure el ambiente. "La llegada actual proviene de los arrozales en los cuales aún pueden quedar restos de plásticos, materiales y químicos", apunta Eva Tudela, de la Comisió de Territori d'Acció-Ecologista Agró. Además, según los análisis que realiza la organización, en la superficie acuática se aprecia: "un pH muy alto y niveles de oxígeno muy bajos por las mañanas y elevados por las tardes". Y piden un esfuerzo extra a la Conselleria para que esté todo limpio antes de la cosecha del arroz de este año. "Hay zonas donde han entrado las máquinas para retirar residuos, pero en otras se precisa acciones manuales. A día de hoy estos arrozales se han vuelto a inundar". De modo que "el agua que los atraviesa y llega al lago está fumigada, tratada y con remanentes de la dana".

