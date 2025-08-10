El nombre de niña con 'z' que está enamorando a cada vez más familias en Aragón

Hay nombres que se ponen de moda durante un tiempo y lideran el ránking del Instituto Nacional de Estadística (INE) cada año. Las familias lo eligen a diario en el Registro Civil y las escuelas se plagan de niñas o niños con el mismo nombre lo que obliga a los profesores a llamarlos por el apellido. Para diferenciarse del resto, hay padres que le ponen a su hijo una variante de un popular nombre que, por ejemplo, se escriba diferente, pero suene igual.

El nombre de niña más popular en España fue Lucía mientras que de niño fue Hugo. Según el INE, más de 3.000 familias eligieron Lucía para su hija, lo que equivale a un 2% de los nacimientos de niñas en todo el país. Este bonito nombre, que significa 'luz', lleva más de dos décadas siendo el favorito de los españoles.

En 2023, últimos datos hasta la fecha, fue el más elegido en seis comunidades autónomas, entre ellas estaba Aragón y actualmente hay más de 220.000 mujeres que se llaman así con una media de edad ligeramente superior a los 25 años. Asturias y Cantabria son las regiones donde este nombre es más popular.

Lucía tiene una variante aragonesa que está enamorando a cada vez más familias de la comunidad. Un bonito y extraño nombre con 'z' que ya han elegido más de 330 familias en toda España, aunque la gran mayoría son de Aragón. Cabe recordar que los nombres aragoneses se han puesto de moda en los últimos años después de que las familias se quitasen el miedo inicial.

Solo una letra cambia todo

Los nombres aragoneses más populares han sido capaces de traspasar las fronteras de la comunidad llegando a triunfar en toda España como es el caso de Jara, Malena o Ara. Nombres que en un primer momento solamente se escuchaban en la provincia de Huesca donde algunos pocos se atrevían a ponerle a sus hijos el nombre de ibones, picos o santos del Pirineo. Tal fue su éxito que estos nombres se comenzaron a escuchar al poco tiempo en Zaragoza, Teruel y otras ciudades del país.

El bonito nombre de niña con 'z' que está triunfando en Aragón es Luzia, que proviene también del latín Lucius. En la antiguedad, las familias llamaban a sus hijas Lucía si nacían con las primeras luces del día. Zaragoza es la localidad, según el INE, con más Luzías de toda España. La única diferencia con Lucía es la 'z' y es la variante portuguesa. La media de edad de las mujeres con este nombre en España no supera los 29 años.