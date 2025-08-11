Los actores de 'Los juegos del hambre' lanzan al estrellato a estos osos asturianos... y ya hay hasta falsificaciones

La foto viral de Joseph Zada, protagonista de la nueva película de 'Los juegos del hambre. Amanecer en la cosecha' , con una camiseta de osos de Somiedo (Asturias), ha dado la vuelta al mundo. Hace ya más de dos semanas que el campamento base somedano acoge a los miembros del elenco y equipo de producción, que se están integrando en el pueblo con naturalidad gracias a gestos como comprar ropa en negocios locales.

Los jóvenes actores Mckenna Grace e Iona Bell, junto con Zada, fueron nada más llegar a la Pola a Casa Seni, una pequeña tienda local de souvenirs, y compraron tres camisetas iguales. Se grabaron un TikTok con ellas y una imagen de Zada con esa prenda apareció en el último vídeo promocional de la película, que la productora lanzó hace cuatro días.

Azucena Álvarez, en Casa Seni. / LNE

Para Azucena Álvarez, actual propietaria de la tienda, fue un día normal. "Yo, de aquella, no los conocía, parecían unos turistas más", explica sobre el día en que los tres actores se compraron las camisetas. Vinieron solos, sin fans ni seguridad a su alrededor, y se comportaron como cualquier chaval de su edad lo haría.

A los seguidores de la franquicia les ha gustado tanto el diseño que en redes sociales ha aparecido cuentas de apoyo a la camiseta y las existencias de la tienda se han agotado. "Estoy vendiendo muchísimas, sobre todo a gente joven que viene específicamente a por ellas", cuenta Azucena Álvarez.

Zada, con Grace y Bell en TikTok. / TikTok

Ahora está esperando otro pedido de 150 camisetas que hizo antes de saber la repercusión que tendrían las fotos de los actores, y cuando lleguen tiene que estar preparada para mandarlas por toda España. Una joven alicantina compró allí mismo 21 camisetas. Había venido siguiendo el rodaje. Se hizo con siete, las perdió y volvió el día siguiente a por catorce más para repartir entre sus amigos y familiares. El precio de sus camisetas es de 15,90 euros, más los gastos de envío si es un pedido para fuera. Ese siempre ha sido su precio y continuará de esta manera, garantiza Álvarez.

El diseño osero

Las camisetas tienen el dibujo de dos osos, con fondo nocturno, la luna la fondo y debajo la palabra "Somiedo". Probablemente no signifique nada para la mayoría de europeos y estadounidenses que ahora lucen imitaciones de la original en la web. Con una pequeña búsqueda en Google se comprueba que muchas empresas se han puesto a reproducir la camiseta sirviéndose de la fotografía de Zada, aplicando inteligencia artificial y triplicando el precio original. También están haciendo sudaderas, bodis para bebés e incluso tazas.

"El dibujo es horrible, ni parecido al nuestro", apunta la dueña del único sitio que vende el original, Casa Seni. El diseño es una creación de la empresa malagueña "Etcétera T-Shirts", especializada en prendas y objetos relacionados con la fauna salvaje para tiendas de souvenirs, parques zoológicos y bajo encargo. Este modelo lo distribuye en exclusiva Casa Seni, en Pola de Somiedo. No se puede comprar en ningún otro sitio.

Suscríbete para seguir leyendo