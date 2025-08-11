El cardiólogo José Abellán advierte del peligro de dormir con el aire acondicionado: "Es totalmente antinatural"

En verano, las noches se hacen cuesta arriba debido a las altas temperaturas. Dormir parece un ejercicio de riesgo en el que la meta —el descanso— nunca llega. Esta es la situación actual que viven miles de españoles frente a la ola de calor, la cual les lleva a buscar alternativas para conciliar el sueño.

Ante los altos mercurios, se tiende a caer en errores considerables que ponen en riesgo la salud. Uno de ellos, y el que más se repite, es dormir con el aire acondicionado. Según ha explicado el cardiólogo José Abellán en una entrevista para el programa Más Espejo, de Antena 3, el abuso del aire acondicionado tiene consecuencias en nuestro día a día.

"Nuestro cuerpo ha evolucionado en un ambiente natural, y en la naturaleza lo normal es que por la noche baje un poco la temperatura", informa el cardiólogo. En horario nocturno, los termómetros comienzan a bajar, por lo que nuestro cuerpo se acostumbra a ello. Sin embargo, el problema está cuando la temperatura es la misma en todas las horas del día.

Tener encendido el aire acondicionado las 24 horas del día "es totalmente antinatural, y nos hace descansar peor". El cardiólogo advierte de la alteración de los ritmos del cuerpo debido a la falta de cambio de temperatura entre el día y la noche. La exposición a un ambiente artificial constante puede generar diversos malestares que no nos permitan realizar las tareas cotidianas de la mejor forma posible.

Los riesgos para la salud y recomendaciones

Las mucosas son las que más sufren los daños del aire acondicionado. Estas se resecan debido a la deshidratación y deshumidificación del ambiente. Esto hace que tóxicos y microorganismos del ambiente penetren en el organismo y provoquen cuadros gripales o catarros.

Por ello, Abellán recomienda no abusar del aire acondicionado y mantener una temperatura mínima entre 26 y 24 grados. Un buen sustituto del aire acondicionado es hacer uso de un ventilador, que no solo es más económico, sino que favorecerá el descanso.

También se pueden adoptar medidas complementarias para combatir el calor sin comprometer la salud. Algunas de ellas incluyen mantener las persianas bajadas durante las horas más calurosas del día o ventilar la casa al anochecer. Otras recomendaciones naturales que hace Abellán son colocar las muñecas debajo de un grifo de agua fría durante unos 30 segundos, poner calcetines mojados sobre ellas y rociar con un poco de agua la cama y las sábanas.