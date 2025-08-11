Operación en Alicante contra una empresa que ofrecía retiros espirituales con ayahuasca, San Pedro y secreciones de sapo

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco en la operación contra una empresa que promovía el consumo de sustancias psicoactivas -entre ellas ayahuasca- en retiros espirituales que ofrecía en un chalé de Pedreguer, donde se ofertaban, a través de internet, paquetes de estancia por un precio de entre 845 y 1.295 euros.

La Guardia Civil cifra en cientos de miles de euros el dinero facturado en el último año por la empresa, que cerró el establecimiento a raíz de la intervención y aseguró en un comunicado que no utilizan sustancias ilegales en las "ceremonias de sanación" que realizan, como publicó este diario la semana pasada.

Los investigadores de la Guardia Civil realizaron dos registros en dos fincas de una partida rural de Pedreguer e intervinieron 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo, 117 ejemplares de cactus de San Pedro, varias botellas de secreciones de sapo kambó (Phyllomedusa bicolor), siete kilogramos de mimosa (mimosa púdica), 368 kilogramos de semillas de harmal (peganum harmala) y 945 comprimidos de ritalín (metilfenidato), así como dinero en efectivo y numerosa documentación.

La Guardia Civil en el registro del chalé en Pedreguer. / INFORMACIÓN

La operación se inició el pasado mes de marzo tras la denuncia de un afectado. La Guardia Civil comprobó la existencia de una empresa que se anunciaban en internet como una organización de referencia internacional en retiros espirituales y que ostentaba premios de reconocimiento como aval. Asimismo, ofertaba paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa con ayahuasca, cactus de san Pedro y veneno de sapo kambó y difundían la publicidad de sus servicios de forma masiva.

El chalé de Pedreguer recibía clientes de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos, atraídos por una experiencia descrita por la empresa como "mística y beneficiosa para la salud". Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias. Así, el de cinco días (incluía tres ceremonias de ayahuasca, así como yoga y meditación y comida vegetariana) costaba 1.295 euros por persona y el de tres días (dos rituales de ayahuasca) tenía un precio de 845 euros.

Los retiros se hacían en grupos, de hasta veinte asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los “viajes astrales”. Los investigadores han comprobado que se realizaban varios retiros semanalmente y participaban un elevado número de personas. La Guardia Civil estima que, solo en el último año, el grupo habría facturado varios cientos de miles de euros, que cobraban en su mayoría en efectivo, sin declarar los ingresos y evitando dejar rastro. Para ello disponían de un sinfín de cuentas bancarias pertenecientes a entidades de diversos países, empleadas en esta actividad.

Uno de los dos registros se realizó en el chalé de Pedreguer destinado a los retiros espirituales. En las salas destinadas a la realización de los “viajes astrales” había dispuestas varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y les acompañaban durante el proceso, sin disponer de medios que les permitieran intervenir en caso de una intoxicación. En el momento del registro, en el retiro se hallaban 16 personas alojadas.

Laboratorio casero

Para la preparación de los brebajes habían dispuesto un laboratorio casero, rudimentario y sin medidas higiénicas, en el que manipulaban los principios y elaboraban las sustancias que administraban a los clientes.

La intervención se saldó con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer de 33 años, considerados los cabecillas del grupo. Eran administradores de la empresa, encargados de anunciar los servicios, llevar la gestión económica y preparar las sustancias para el consumo. También han sido investigadas otras cinco personas, tres hombres y dos mujeres que serían los “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de los estupefacientes.

A todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las sustancias intervenidas han sido remitidas a los laboratorios oficiales para el análisis de su toxicidad.

Ayahuasca

La Guardia Civil afirma que la ayahuasca, el cactus de San Pedro, las secreciones del sapo kambó, la harmala y la mimosa son sustancias de procedencia natural con efectos altamente nocivos para el ser humano, que producen efectos difíciles de prever, porque dependen entre otros factores, del metabolismo de cada persona y de la cantidad administrada. Este riesgo se incrementa cuando las sustancias tóxicas son administradas por personas que carecen de formación sanitaria y manipuladas de forma casera.

La operación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Dénia, ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Calp, que ha contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante.

Suscríbete para seguir leyendo